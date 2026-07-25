¿Qué es el aceite trufado? Uno de los favoritos de los cocineros de MasterChef 24/7

El aceite trufado se ha convertido en uno de los ingredientes favoritos de chefs profesionales y aficionados a la gastronomía gracias a su intenso aroma y la capacidad de transformar preparaciones sencillas en platillos con un toque gourmet. En MasterChef 24/7, donde el sabor y la creatividad son fundamentales en las preparaciones, este elemento suele aparecer como un aliado de los cocineros para elevar el nivel de diversas recetas.

MasterChef 24/7: ¿Qué es el aceite trufado?

Se trata de un aceite vegetal, generalmente de oliva, que ha sido infusionado con trufa o aromatizado para recrear el característico perfume de este exclusivo hongo subterráneo. Existen versiones elaboradas con trufa natural, consideradas de mayor calidad, y otras que utilizan compuestos aromáticos que imitan su esencia, siendo estas últimas las más comunes en el mercado por ser más económicas.

De acuerdo con Side Chef, el aceite trufado es un ingrediente culinario que se utiliza para aportar el aroma y el sabor de las trufas a los platos. Se suele usar como toque final. "Añade un toque exquisito, terroso y con un rico sabor umami a cualquier plato", indican.

La trufa, por sí sola, es uno de los ingredientes más cotizados de la gastronomía mundial, como les mostró el "Maestro del fuego" Edgar Núñez a los cocineros de MasterChef México 2026. Su valor se debe a su escasez y a la dificultad para recolectarla. Por ello, el aceite ofrece una alternativa más accesible para disfrutar de su distintivo sabor sin necesidad de adquirir el hongo fresco.

El aceite trufado aporta un intenso aroma gourmet con solo unas gotas.|Canva

Uno de los principales secretos del aceite trufado es que no suele utilizarse para cocinar a altas temperaturas, ya que el calor puede disminuir su aroma. Lo más recomendable es agregar unas gotas al finalizar la preparación, justo antes de servir, para conservar todas sus cualidades.

¿Cómo utilizar el aceite de trufa en un platillo?

Este ingrediente combina perfectamente con pastas, risottos, purés de papa, pizzas, carpaccios, huevos, vegetales asados e incluso con papas fritas, a las que les aporta un sabor elegante con apenas unas gotas. Debido a su intensidad, los Chefs del reality culinario han recomendado utilizarlo con moderación para evitar que opaque al resto de los ingredientes.

En la cocina de MasterChef México 2026, el aceite trufado ha marcado la diferencia cuando se emplea correctamente. Su aroma inconfundible y su versatilidad lo convierten en un recurso ideal para quienes buscan sorprender al jurado o simplemente darle un giro sofisticado a sus recetas en casa.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.