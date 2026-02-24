3 cortes de pelo para mujeres con cabello corto que tienen 30 años o más

La moda y la belleza, al menos en este inicio del año, ha buscado la forma más concreta de regresar a las bases a través de estilos mucho más clásicos y, a su vez, rejuvenecedores. Ante tal situación, no está de más conocer 3 cortes de pelo que, sin duda, harán que las mujeres con cabello corto luzcan esbeltas y preciosas.

La primera gran característica de estos 3 cortes de pelo es que, además de ser para personas con el cabello corto, son para quienes tiene o superan la barrera de los 30 años de edad, por lo que esta es la oportunidad perfecta para que millones de personas conozcan los métodos más sencillos para brillar en sociedad gracias a este efecto.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para mujeres con cabello corto y 30 años?

Corte pixie: Se trata de uno de los cortes más clásicos y, a su vez, elegantes que hay para personas que superan los 30 años de edad. Este resulta muy favorecedor para mujeres veteranas gracias a que es versátil y moderno, lo cual le permite a la persona tener un semblante mucho más fresco en sociedad.

Corte bixie : Dentro de los cortes de pelo con cabello corto, uno de los que ha alcanzado mucha popularidad últimamente es el bixie, mismo que, de acuerdo con el estilista Said Halahell, destaca entre los demás por tener muchas ventajas en quienes cuentan con el cabello liso o rizado.

: Dentro de los cortes de pelo con cabello corto, uno de los que ha alcanzado mucha popularidad últimamente es el bixie, mismo que, de acuerdo con el estilista Said Halahell, destaca entre los demás por tener muchas ventajas en quienes cuentan con el cabello liso o rizado. Corte short bob: Se trata de un corte que se volvió tendencia el año pasado y que regresa con el objetivo de convertirse en uno de los favoritos. El mismo llega hasta la mandíbula, por lo que tiene la capacidad de resaltar naturalmente las facciones mientras eleva la belleza del rostro.

¿Por qué estos cortes de pelo pueden ser la tendencia en 2026?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, la intención de la moda en este año es regresar a las bases clásicas y alejarse de las excentricidades que se mostraron el año pasado. Del mismo modo, estos cortes de cabello son fáciles y sencillos de peinar, por lo que cualquier persona de 30 años podría aprovecharlos para distintos eventos sociales.