3 cremas corporales que hidratan la piel y dejan un aroma irresistible

La piel seca necesita una rutina de cuidado que ayude a mantener su hidratación y mejorar su aspecto. Las cremas corporales son una alternativa práctica para aportar suavidad y confort después del baño o cualquier momento del día.

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Además de sus propiedades hidratantes, algunas fórmulas incorporan fragancias que dejan un aroma agradable sobre la piel. De esta manera, es posible combinar el cuidado corporal con una sensación perfumada que acompañe durante varias horas.

¿Cómo cuidar la piel seca?

Para cuidar la piel seca es importante mantener una rutina constante que ayude a conservar la hidratación. Se recomienda utilizar productos suaves, evitar duchas demasiado calientes y aplicar una crema corporal después del baño, cuando la piel todavía conserva algo de humedad. Esto ayuda a reducir la sensación de tirantez y mantenerla más suave.

También conviene prestar atención a los productos durante la limpieza. Los jabones muy fuertes o con ingredientes que pueden resecar pueden alterar la barrera natural de la piel. Además, beber suficiente agua y proteger la piel de factores ambientales como el frío, el viento y el sol puede complementar los cuidados diarios. Si la resequedad persiste, provoca molestias importantes o aparecen grietas, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

¿Qué cremas corporales usar para hidratar la piel seca?

Si buscas una crema corporal que combine hidratación y una fragancia agradable, hay diferentes opciones que incorporan mantecas, aceites vegetales y otros ingredientes destinados a aportar confort a la piel seca. Entre las propuestas se encuentran tres alternativas con aromas cálidos y otoñales.

Sticky Dates de Lush

Esta crema combina manteca de cacao, manteca de illipe, aceite de jojoba y glicerina. Su fragancia reúne notas de vainilla, caramelo, sándalo y benjuí, por lo que ofrece un perfil dulce y cálido.

Black Rose & Oud de Salt & Stone

Su fórmula contiene niacinamida, vitamina E, algas, espirulina y aceites vegetales. Además de aportar hidratación, tiene una fragancia con notas de rosa negra, oud, caoba, sándalo y ámbar, ideal para quienes prefieren aromas más intensos y amaderados.

The Ritual of Yozakura de Rituals

Esta crema de textura batida contiene aceite de cártamo fermentado, manteca de karité y aceite de baobab. Su aroma combina arroz negro y cereza Yoshino, con un perfil floral y ambarado.