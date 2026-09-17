OFICIAL: Llega NUEVA INTEGRANTE a La Granja VIP; esto es todo lo que debes saber sobre ella

Es oficial, este jueves 17 de septiembre llegó una nueva integrante a La Granja VIP; algo que sin duda sorprendió a todos; estamos hablando de una hermosa yegua que se suma a los animales que forman parte de La Granja y que harán compañía los Granjeros durante las 15 semanas que restan del reality. A continuación te compartimos detalles de este momento.

La Granja VIP Segunda Temporada: Así fue cómo llegó una yegua al reality

Es oficial, una yegua se suma a La Granja VIP, en este caso es una pequeña de 7 años, por lo que es muy joven aunque a pesar de su edad se encuentra embarazada. Su color es muy particular y en el léxico equino se define como “Rocillo aceitada” en donde la base de su color es café, pero tiene pelos blancos. La yegua, la cual es muy tranquila, no contaba con nombre por lo que los Granjeros la bautizaron con el nombre de “Esther”, esto debido a que así se llamaba la perrita, mascota de Azalia Ojeda, que recientemente falleció.

El Tío Pepe mencionó a los Granjeros que ellos deberán estar a cargo del cuidado de esta yegua por lo que tendrán que estar de guardia, la cual consiste estar observando a la yegua durante toda la noche. Cada uno de los Granjeros tendrá fuego cerca para mantenerse calientitos durante todas esas horas y se les asignará un lugar especial para vigilar a “Esther”. Quienes realicen las guardias deberán estar atentos y escuchar si es que hay ruidos extraños o si todo se encuentra normal, todo esto para vigilar que la yegua se encuentre en el mejor estado ya que incluso podría tener ansiedad debido a que acaba de llegar a un lugar nuevo.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes son los nominados de la segunda semana?

Esta segunda semana de La Granja VIP los cinco Granjeros nominados son Manelyk, quien fue colocada en esta posición por “La Coreañera”, Azalia, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras, este fue elegido por Manelyk, quien ganó el Huevo Dorado y con ese beneficio pudo nominar al comediante.

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