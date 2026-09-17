6 errores comunes que cometes con tu pelo y destruyen tus rizos

El pelo rizado necesita de cuidados especiales sobre todo para aportar el volumen característico y lucir su forma. Para esto es que se necesita de trabajo y hábitos cuidadosos.

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Cabe destacar que la cantidad de productos que se necesitan para mantenerlo sano y la rutina para mantener la forma puede ser todo un trabajo, pero de lo contrario no se mantendría su esplendor. En esta oportunidad te contaremos los errores que destruyen los rizos.

¿Cuáles son los errores que cometes con tu pelo?

Usar shampoos con sulfatos y acondicionadores con siliconas no solubles en agua

Algunos limpiadores y sulfatos presentes en los shampoos pueden ser irritantes y agresivos con los cabellos rizados. En cuanto al uso de las siliconas ayudan a desenredar el cabello y hacer que luzcan más saludables, pero no reflejan el estado real.

Cabe destacar que cuando las siliconas no son solubles en agua ni volátiles –es decir, cuando no se evaporan con facilidad–, pueden acumularse en la fibra capilar hasta dificultar la absorción de los ingredientes hidratantes presentes en otros productos.

Dejar que cualquiera te toque el cabello

Otro error común es dejar que toquen tu cabello todo el tiempo por lo que si una persona da un jalón y provoca un enredo que ni una buena cantidad de acondicionador consigue solucionar.

Tus rizos necesitan hidratación.|Canva

No usar aceites capilares naturales antes o después del lavado

En este caso tenemos que mencionar que el pelo rizado es seco por naturaleza por lo que necesita hidratación constante. Utiliza aceites naturales como el de argán y el de coco pueden ayudarte a manejar mejor el cabello mientras lo nutren.

Ten en cuenta que antes de cada lavado debes aplicar una cantidad generosa de medios a puntas para facilitar el desenredo y déjalo actuar tanto tiempo como puedas, incluso durante toda la noche. Una vez lavado tienes que aplicar unas gotas de un sérum capilar que incluya algunos de estos aceites entre sus ingredientes para darle mayor brillo y elasticidad.

Cepillarte el pelo entre un lavado y otro

Cabe destacar que debes conservar su forma natural por lo que cepillarlo todos los días puede convertir esto en una masa de cabello con frizz y difícil de controlar. Además, aumenta el riesgo de arrancar cabello desde la raíz y provocar quiebre.

Lo que debes hacer es desenredarlo solo antes de entrar a la regadera para evitar nudos difíciles de eliminar. Después del lavado, utiliza un peine de dientes anchos, o si lo prefieres, un cepillo suave que no jale el cabello.

4 cortes para pelo rizado que reducen el frizz y siempre se ven estilizados|Pinterest

No tener una rutina antes del shampoo

Para que tu cabello luzca de la mejor manera debes aprovechar las horas previas al lavado por lo que puedes hacer un masaje capilar, una mascarilla reparadora intensiva y desenredar. Conseguir una cabellera bien definida requiere algo más que unos cuantos minutos bajo el agua y para ello conviene usar los mejores shampoos para pelo rizado.

Domar tus rizos a base de planchas y secadoras

Por otro lado, ten en cuenta que someter al cabello al calor de manera constante puede provocar mayor sequedad, frizz y quiebre. Además, cada pasada de plancha altera su forma natural.

Si se daña el pelo pues pierde su patrón y no vuelva a su forma original. Esto llevaría a que tengas que cortar tu pelo.