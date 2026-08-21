3 cuarzos que nunca debes tener en tu habitación y dónde ponerlos realmente

El uso de cuarzos y minerales para armonizar los espacios se ha convertido en una de las prácticas de bienestar y decoración más populares del momento.

Muchas personas llenan sus mesas de noche con hermosos cristales bajo la creencia de que todos los cuarzos emiten vibraciones de paz y relajación. Sin embargo, en la cristaloterapia y el Feng Shui, cada mineral posee una firma energética única y una composición geométrica específica que interactúa de manera distinta con nuestro entorno.

Colocar el cristal equivocado en el lugar donde duermes puede ser el detonante silencioso de un insomnio crónico, pesadillas recurrentes o una sensación de agotamiento al despertar.

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Los 3 cuarzos que nunca deberías tener en tu habitación

Pirita

Aunque técnicamente es un sulfuro de hierro y no un cuarzo puro, la pirita se utiliza frecuentemente en las colecciones de cristales por su espectacular brillo dorado.

Es una piedra de fuego de energía intensamente masculina, dinámica y estimulante. Tenerla cerca de la cama sobreestimula la mente con pensamientos sobre proyectos, deudas o planes futuros, impidiendo que el cerebro entre en las fases profundas del sueño.

Los cuarzos que no deberías tener en tu dormitorio, según expertos|Pexels: Sherin

Cuarzo citrino natural

El citrino está directamente vinculado con la energía del Sol y el chakra del plexo solar, que rige la vitalidad, el ego y la acción. Es un potente generador de energía que disipa la fatiga y promueve el movimiento.

Si lo dejas en tu habitación, su frecuencia chocará con la necesidad de tu cuerpo de desacelerar, lo que puede provocar que te despiertes a mitad de la noche con una inexplicable sensación de alerta.

Los cuarzos que no debes tener en tu habitación, según expertos|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Obsidiana o turmalina negra en exceso

Estos potentes cristales negros son famosos por absorber las energías negativas y actuar como escudos protectores. Sin embargo, su energía es sumamente densa, pesada y de un fuerte arraigo terrestre.

En un espacio cerrado y pequeño como un dormitorio, la obsidiana puede absorber tanto la energía negativa como la positiva, creando una atmósfera de pesadez que suele manifestarse en sueños vívidos, pesadillas o una sensación de cansanciop mental al despertar.