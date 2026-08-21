Cómo usar el vinagre para eliminar las manchas del fregadero

El fregadero es uno de los elementos más importantes que podemos tener dentro de la cocina y es que sirve principalmente para el lavado de platos, cubiertos, como así también de los alimentos que luego vamos a utilizar para elaborar la comida. Debemos asegurarnos que sea un lugar limpio, ordenado y que esté en óptimas condiciones porque puede producirse la acumulación de bacterias y gérmenes que pueden ocasionar severos problemas de salud. Por eso, te compartiremos el truco de porqué muchas personas están colocando vinagre para dejarlo reluciente.

Noticias Oaxaca del 20 de agosto 2026

Tal como lo mencionábamos, el fregadero debe mantenerse limpio en todo momento, teniendo en cuenta que pueden acumularse bacterias, gérmenes y suciedad; y que si se produce una contaminación cruzada con los alimentos o con los utensilios, puede derivar en serios problemas de salud, por lo que hay que mantenerlo limpio en todo momento y es normal utilizar todo tipo de productos químicos.

Por qué es importante lavar el fregadero con frecuencia

Entre los motivos que debemos mencionar de la importancia de lavar el fregadero, hay que destacar que se acumulan bacterias, hongos, restos de comida que pueden enfermar a toda tu familia; y es que la humedad y el desagüe constante crearán un lugar perfecto para los gérmenes. Pero, hay un truco que no todos conocen y que tiene que ver con la utilización del vinagre.

Cómo utilizar el vinagre para limpiar el fregadero

El vinagre es considerado como el aliado perfecto para la limpieza y es por eso que debemos utilizarlo para limpiar el fregadero, ya que su acidez natural disuelve lo que otros productos no logran como la grasa, restos de jabón, y depósitos minerales que deja el agua dura; y eso hace queel fregadero parezca apagado o antiguo.

Por otro lado, los especialistas en limpieza, aconsejan mezclar el vinagre con otros productos como el bicarbonato de sodio, que juntos se convertirán en el mejor limpiador de todos y que basta con aplicar esta mezcla sobre el fregadero, dejar actuar algunos minutos y verás como la grasa, los restos de comida se van desprendiendo.

