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Por qué todo el mundo recomienda rociar el parabrisas del coche con vinagre

Es uno de los ingredientes más utilizados en el mundo de la limpieza y así lo tendrás que aplicar.

Por qué todo el mundo recomienda rociar el parabrisas del coche con vinagre
|Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

El mantenimiento del vehículo es fundamental para poder lograr una buena conducción y evitar accidentes de tránsito y por eso es que debemos estar atentos a todo lo que ocurra. En este caso, el parabrisas es clave tenerlo limpio y reluciente para lograr una buena visión y es por eso que todo el mundo está rociando vinagre para lograr estos resultados.

Noticias Michoacán del 12 de agosto 2026

El parabrisas es muy importante para el carro, y cada vez que salgamos con él, tenemos que asegurarnos que esté en condiciones y limpio para poder tener una buena visión. Y durante los días de lluvia esto puede tener severas complicaciones y es que si no lo mantenemos limpio, se nos puede complicar en la visión y ser un agravante a la hora de conducir.

El parabrisas puede ensuciarse por los días de lluvia y una vez seco, quedará impregnado en el cristal, por insectos que se pegan o por excremento de aves. Además, el sol en un parabrisas sucio puede ser un gran error y para eso, hay un ingrediente clave como lo es el vinagre. Es que mantener el cristal limpio garantizará una buena visibilidad, evitar deslumbramientos con el sol o luces y permitir que funcionen correctamente las cámaras de seguridad de los autos modernos y evitar accidentes.

Por qué todo el mundo está aplicando el vinagre en el parabrisas

El secreto del vinagre blanco radica en que deja pocos residuos sobre la superficie del cristal, y que gracias a su principal componente como el ácido acético tiene propiedades desengrasantes que ayudan a remover distintos tipos de suciedad que obstaculizan la visión. Además, es ideal porque elimina restos de insectos adheridos, excremento de aves y savia de árboles, marcas ocasionadas por el agua dura y condensación en el interior del vehículo.

Cómo aplicar el vinagre en el parabrisas

  1. Mezclar partes de vinagre y agua
  2. Aplicar la preparación sobre un paño de microfibra reduciendo el riesgo de rayar superficies

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