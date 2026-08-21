Recetas con quinoa: 3 opciones fáciles y saludables al estilo de MasterChef 24/7

Si buscas nuevas formas de incorporar ingredientes nutritivos a tus comidas, la quinoa puede convertirse en una excelente aliada. En MasterChef 24/7, la cocina se convierte en el escenario perfecto para descubrir nuevas preparaciones y darle un giro creativo a ingredientes que forman parte de la alimentación cotidiana. Por eso, te compartimos 3 recetas fáciles y saludables que puedes preparar en casa.

MasterChef 24/7: 3 recetas fáciles y saludables con quinoa

La quinoa es una semilla que suele utilizarse como si fuera un cereal. Su textura ligeramente crujiente y su sabor suave permiten incorporarla tanto en preparaciones saladas como en ensaladas y guarniciones. Además, es una opción práctica para variar el menú y combinar diferentes grupos de alimentos en un mismo plato.

1. Ensalada de quinoa

Una de las maneras más sencillas de utilizarla es como base para una ensalada fresca y colorida.

Ingredientes:



1 taza de quinoa

2 tazas de agua

1 pepino

1 jitomate

½ pimiento morrón

¼ de cebolla morada

Jugo de 1 limón

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Perejil o cilantro al gusto

Preparación:



Enjuaga la quinoa bajo el chorro de agua para retirar su sabor amargo natural. Colócala en una olla con las dos tazas de agua y una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que el líquido se absorba y la quinoa esté suave. Déjala enfriar y separa los granos con un tenedor. Corta el pepino, jitomate, pimiento y cebolla en cubos pequeños. Mezcla las verduras con la quinoa. Añade jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Integra todos los ingredientes y termina con un poco de perejil o cilantro.

Esta preparación puede servirse como plato principal ligero o como acompañamiento.

Un bowl de quinoa es una opción práctica para disfrutar de una comida completa y llena de sabor.|Canva

2. Quinoa con verduras salteadas

Si prefieres una preparación caliente, puedes combinarla con diferentes verduras para obtener un plato sencillo y lleno de sabor.

Ingredientes:



1 taza de quinoa

2 tazas de agua

1 zanahoria

1 calabacita

½ pimiento morrón

½ taza de brócoli

¼ de cebolla

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:



Lava la quinoa y cocínala con el agua hasta que esté suave. Pica las verduras en trozos pequeños. Calienta el aceite en un sartén y sofríe la cebolla y el ajo. Incorpora la zanahoria, el brócoli, el pimiento y la calabacita. Cocina hasta que las verduras estén suaves, pero conserven parte de su textura. Agrega la quinoa cocida y mezcla. Sazona con sal y pimienta al gusto. Cocina durante unos minutos más para integrar los sabores.

Puedes añadir hierbas frescas, semillas o un poco de limón para darle un toque diferente.

3. Bowl de quinoa con pollo y aguacate

Para una comida más completa puede combinarse con pollo, aguacate y verduras. El resultado es un bowl práctico que puedes adaptar con lo que tenga disponible en el refrigerados.

Ingredientes:



1 taza de quinoa cocida

1 pechuga de pollo

1 aguacate

½ taza de jitomate cherry

½ taza de elote

½ pepino

Jugo de 1 limón

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:



Cocina la pechuga de pollo en un sartén o a la plancha y córtala en tiras. Prepara la quinoa y déjala enfriar ligeramente. Corta el aguacate y el pepino en cubos. Parte los jitomates cherry por la mitad. Coloca la quinoa como base en un tazón. Añade el pollo, aguacate, jitomate, pepino y elote. Adereza con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Mezcla al momento de servir.

Estas tres recetas con quinoa son una muestra de la versatilidad de este ingrediente. Desde una ensalada fresca hasta un bowl con pollo, puedes utilizarla para crear preparaciones sencillas, coloridas y llenas de sabor inspiradas en el espíritu creativo de MasterChef 24/7.

Para quienes buscan incorporar ingredientes nutritivos a tus comidas, la quinoa puede convertirse en una excelente opción.

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¿Cómo cocinar la quinoa correctamente? El consejo de MasterChef 24/7