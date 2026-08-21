¿Cómo preparar una exquisita pizza a los tres quesos con prosciutto? Aquí está la receta de MasterChef 24/7 para hacerla paso a paso

La pizza es uno de los platillos más populares para degustar casi en cualquier ocasión y la cocina más poderosa de México no podía ignorarla, por lo que dedicó un reto de una de sus galas a esta deliciosa comida. Por este motivo, te invitamos a conocer la receta para preparar una pizza a los tres quesos con prosciutto al estilo de MasterChef 24/7.

La receta COMPLETA para hacer pizza a los tres quesos con prosciutto

Ingredientes:

Masa

• 400 g de harina de trigo

• 220 ml de agua

• 1⁄2 cucharadita de polvo para hornear

• 50 g de mantequilla

• 1⁄2 cucharadita de azúcar

• 1⁄4 de cucharadita de sal

Salsa pomodoro

• 1⁄2 cucharadita de aceite de oliva

• 1⁄4 de pieza de cebolla finamente picada

• 1 diente de ajo finamente picado

• 1⁄2 taza de puré de tomate

• 2 jitomates picados

• 3 ramas de albahaca

• 1 cucharadita de orégano seco

• Sal y pimienta negra al gusto

Complementos

• 200 g de queso mozzarella rallado

• 1 pieza de jitomate bola en rebanadas

• 1 cucharadita de orégano seco

• 4 rebanadas de prosciutto

• 50 g de queso gorgonzola

• 50 g de queso parmesano

• 5 piezas de higo partidas por la mitad

• 1 taza de arúgula

• 1 pera en rebanadas

• 1 lata de anchoas

• 1 pimiento rojo fileteado

• 100 g de aceitunas en rodajas

• 1 manojo de albahaca

Preparación:

1) Para la masa, mezcla la harina con el polvo para hornear, la sal, el azúcar y la mantequilla. Añade la mitad del agua y amasa. Incorpora el resto del agua poco a poco mientras se continúa amasando hasta obtener una masa lisa y homogénea. Reserva durante aproximadamente 10 minutos.

2) Para la salsa pomodoro, precalienta la olla de 1 ½ cuartos a fuego medio con un poco de aceite. Acitrona la cebolla y el ajo. Añade el puré de tomate y los jitomates. Sazona con sal, pimienta, orégano seco y albahaca. Hierve durante 2 minutos.

3) Procesa la salsa. Apaga el fuego y reserva.

4) Extiende la masa con ayuda de un rodillo y un poco de harina.

5) Precalienta la paellera de 14 pulgadas a fuego bajo durante 30 segundos. Coloca la masa extendida y cocina durante 6 minutos. Da la vuelta.

6) Coloca la salsa pomodoro sobre la base de masa. Añade el queso mozzarella, el queso gorgonzola y el queso parmesano. Incorpora las aceitunas, las anchoas, el jitomate bola, el pimiento rojo y la pera.

7) Tapa la paellera y, con la válvula cerrada, cocina durante 7 minutos más.

8) Transcurrido el tiempo, retira la pizza de la paellera.

9) Termina con el prosciutto, el orégano seco, los higos, la arúgula y la albahaca. Sirve.

En dado caso que también tengas interés por conocer la receta para preparar unas exquisita cochinita pibil, la puedes encontrar en el siguiente enlace.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Lancer, Claudia, Michelle, Carmen y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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