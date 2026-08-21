Qué ingrediente debes usar en las puertas para acabar con los metales oxidados

Para todos aquellos que tienen puertas de metal, deben haber notado como el paso del tiempo genera que empiecen a oxidarse y que incluso puede llevar a que se rompan, se desgasten y tengamos que cambiarlas. Es que el paso del tiempo generará óxido en estas superficies y no es necesario acudir a productos químicos para poder eliminar el cochambre, sino que hay un ingrediente poco conocido y que tiene que ver con la utilización del kétchup y cuáles son los beneficios que tiene.

Noticias Ciudad Juárez del 20 de agosto 2026

Las puertas de metal se oxidan porque el hierro o el acero del que están hechas reaccionan cuando el agua, la humedad del aire y del oxígeno se juntan con la superficie; lo que crea así una capa de óxido de hierro que debilita el metal; y que puede verse afectado por otros motivos como la falta de mantenimiento, de limpieza. Por eso, es fundamental llevar adelante tareas de mantenimiento para evitar que se oxiden los metales.

Es normal que si tenemos muebles de metales o elementos de este material comience a oxidarse con frecuencia y con el paso de los años y que una vez que comienzan a desgastarse, aparecerá el óxido en las puertas y que se produce por el contacto con la humedad del aire. En este caso, vamos a compartirte el truco por el cual muchas personas están colocando kétchup sobre estas superficies.

Por qué el kétchup es ideal para eliminar el óxido

En este caso, el motivo por el cual las personas están colocando kétchup sobre las puertas oxidadas es gracias a la composición química de este producto y es que contiene ácido acético, presente a través del vinagre y ácido cítrico procedente del jitomate; que actuarán de manera conjunta sobre la corrosión del metal y permitirá ablandar y disolver las capas de óxido sin tener que acudir a productos químicos.

Cómo aplica rel ketchup para eliminar el óxido