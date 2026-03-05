Los delineados que debes usar si tienes los ojos almendrados

Si tienes los ojos almendrados debes saber que son la forma más equilibrada que existe, aunque hay diseños de delineados mucho más favorecedores que otros, prácticamente se pueden adaptar a cualquier estilo.

A diferencia de los ojos caídos o pequeños, la mirada en forma de almendra no requiere de ningún tipo de corrección, lo que les permite experimentar con diferentes looks. Su pliegue es visible y tienen una forma cónica al extremo.

Los delineados que favorecen a los ojos almendrados

Clásico Cat Eye

También llamado delineado de gato por dar un efecto similar al de la mirada de los felinos. Se consigue partiendo desde el lagrimal con una línea delgada que sigue la forma natural de los ojos y extendiendo el trazo hacia afuera y hacia arriba en una línea recta. Para un efecto dramático se puede engrosar conforme se acerca a la línea externa.

Para un look cat eye dramático, el delineado se engrosa conforme se acerca a la parte exterior del ojo|Pinterest

Wing Eyeliner recto

Es un delineado de "ala" que alarga la mirada horizontalmente. Se consigue utilizando las pestañas inferiores como guía para trazar una línea recta hacia la parte exterior con dirección a la sien. No redondea el ojo y da un efecto "esculpido".

El delineado de ala es un diseño que alarga los ojos almendrados|Pinterest

Foxy Eyes

Esta es una tendencia que vuelve con fuerza en el 2026 y consiste en el lagrimal y la esquina externa con una punta muy fina. No son trazos gruesos, ya que esto hace que los ojos se vean más pequeños.

El delineado foxy eyes debe aplicarse desde la parte exterior del lagrimal hasta el otro extremo del ojo|Pinterest: briana0122

Delineado ahumado

El smokey liner es perfecto para un look de noche y se requieren de sombras oscuras para dar elefecto humo. Conseguirás profundidad sin la rigidez de los delineados líquidos. El trazo se hace en la línea de las pestañas y después se difumina ligeramente.

El delineado smokey es perfecto para un look de noche|Pinterest

Expertos recomiendan mantener la forma almendrada de los ojos y preferir delineados delgados que se queden cerca de las pestañas. El efecto alargado se consigue con un trazo ligeramente más grueso desde el centro de las pestañas hacia afuera. Y no olvides la máscara de pestañas para más dramatismo.

