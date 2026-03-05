Los delineados que debes usar si tienes los ojos almendrados
Intensifica tu mirada y obtén un acabado elegante con estos consejos de delineados que aplican perfecto en los ojos almendrados, los más versátiles de todos
Si tienes los ojos almendrados debes saber que son la forma más equilibrada que existe, aunque hay diseños de delineados mucho más favorecedores que otros, prácticamente se pueden adaptar a cualquier estilo.
A diferencia de los ojos caídos o pequeños, la mirada en forma de almendra no requiere de ningún tipo de corrección, lo que les permite experimentar con diferentes looks. Su pliegue es visible y tienen una forma cónica al extremo.
Los delineados que favorecen a los ojos almendrados
- Clásico Cat Eye
También llamado delineado de gato por dar un efecto similar al de la mirada de los felinos. Se consigue partiendo desde el lagrimal con una línea delgada que sigue la forma natural de los ojos y extendiendo el trazo hacia afuera y hacia arriba en una línea recta. Para un efecto dramático se puede engrosar conforme se acerca a la línea externa.
- Wing Eyeliner recto
Es un delineado de "ala" que alarga la mirada horizontalmente. Se consigue utilizando las pestañas inferiores como guía para trazar una línea recta hacia la parte exterior con dirección a la sien. No redondea el ojo y da un efecto "esculpido".
- Foxy Eyes
Esta es una tendencia que vuelve con fuerza en el 2026 y consiste en el lagrimal y la esquina externa con una punta muy fina. No son trazos gruesos, ya que esto hace que los ojos se vean más pequeños.
- Delineado ahumado
El smokey liner es perfecto para un look de noche y se requieren de sombras oscuras para dar elefecto humo. Conseguirás profundidad sin la rigidez de los delineados líquidos. El trazo se hace en la línea de las pestañas y después se difumina ligeramente.
Expertos recomiendan mantener la forma almendrada de los ojos y preferir delineados delgados que se queden cerca de las pestañas. El efecto alargado se consigue con un trazo ligeramente más grueso desde el centro de las pestañas hacia afuera. Y no olvides la máscara de pestañas para más dramatismo.