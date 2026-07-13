¡OFICIAL! Rey Grupero se convierte en Sobreviviente en Survivor México La Reliquia en Llamas

La competencia más extrema de la televisión mexicana están a punto de encenderse con una dosis garantizada de polémica, estrategia y mucha irreverencia. Las sospechas y los rumores finalmente se han disipado para dar paso a un anuncio oficial que ha sacudido las redes sociales: el controversial creador de contenido y personalidad de televisión, Rey Grupero, se convierte formalmente en el nuevo integrante confirmado para la esperada temporada de Survivor México: La Reliquia en Llamas .

¿Quién es Rey Grupero? El nuevo Sobreviviente en Survivor México La Reliquia en Llamas

Rey Grupero, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz Balderas, es un influencer, youtuber y personalidad de televisión mexicano, nacido el 1 de mayo de 1987 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 28 años.

El influencer alcanzó la fama en redes sociales gracias a su canal de YouTube, donde publicaba videos de bromas realizadas en la vía pública. Con el paso de los años amplió su carrera al participar en diversos reality shows y programas de televisión. Además de su trayectoria en el entretenimiento, su vida personal también ha llamado la atención, especialmente por su polémicas, y su sentido del humor.

¿Cuándo comienza Survivor México La Reliquia en Llamas?

El reality regresa con una nueva temporada titulada La Reliquia en Llamas, que promete elevar la competencia con la participación de 16 nuevos sobrevivientes, quienes enfrentarán por primera vez las exigentes condiciones del programa. Así lo confirmó el conductor Carlos Guerrero "Warrior", quien adelantó que esta edición estará marcada por intensas pruebas, estrategias, alianzas, rivalidades y una constante presión física y mental.