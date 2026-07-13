Rey Grupero se va de Venga La Alegría Fin de Semana por FUERTE motivo

Este sábado 11 de julio se dió a conocer que el reconocido creador de contenido Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como “Rey Grupero”, mismo que ha destacado de forma impresionante en el mundo de redes sociales, le dirá adiós a Venga La Alegría Fin De Semana, programa en el que ha sido conductor y al que ingresó en agosto de 2024. A pesar de que la estrella de televisión se dió una pausa y tuvo que parar su participación en el programa a finales de enero de 2025 en junio del mismo año volvió con toda la energía y entusiasmo. En esta ocasión te damos a conocer los detalles de su salida.

Rey Grupero: ¿Por qué razón salió de Venga La Alegría Fin de Semana?

Fue en el partido Inglaterra vs. Suiza de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando se dió a conocer que el querido conductor de Venga La Alegría Fin de Semana Luis Alberto Ordaz Balderas “Rey Grupero” se integrará de manera oficial a la lista de los 16 participantes que serán parte de Survivor México La Reliquia en Llamas de este 2026, reality que se transmitirá por Azteca UNO el próximo lunes 20 de julio del 2026 a las 18:30 hrs, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Este programa estará lleno de adrenalina y emoción, tanto para los participantes como para los televidentes, quienes serán testigos de todo lo que los integrantes del reality vivirán como hambre, exposición distintas temperaturas en la playa, gran desgaste físico y mental. Este reality será conducido por Carlos Guerrero “Warrior”.

¿Quién es Rey Grupero?

Rey Grupero es un destacado conductor, youtube e influencer mexicano que cuenta actualmente con más de 600 mil seguidores en su cuenta de instagram. Nació el 01 de mayo de 1987 y hacer bromas, mismas que compartía en su canal de YouTube lo llevó a tener un amplio reconocimiento en el mundo digital. Su carisma y peculiar humor lo ha llevado a crear una gran comunidad con todos sus seguidores. Recientemente, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, salió a las calles de la Ciudad de México para mostrar ante las cámaras de Venga La Alegría Fin de Semana como es que se vivía la afición de los mexicanos en este mundial 2026.

