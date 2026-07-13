¡OFICIAL! Se revelan 8 nuevos sobrevivientes de Survivor México la Reliquia en Llamas

La cuenta regresiva para Survivor México La Reliquia en Llamas continúa y, poco a poco, se van revelando los nombres de los sobrevivientes que pondrán a prueba su fuerza, estrategia y resistencia en la competencia más demandante de la televisión. Luego de que ayer se dieran a conocer los primeros cuatro sobrevivientes confirmados: Viviann Baeza, Shada Hernández, Sahit Sosa y Julio Camejo, este domingo llegaron ocho nuevos nombres que prometen dar mucho de qué hablar.

Los 8 nuevos sobrevivientes que llegan a La Reliquia en Llamas

La nueva generación de sobrevivientes comienza a tomar forma y ahora fueron revelados ocho famosos más que están listos para enfrentarse a la aventura extrema donde la supervivencia lo es todo.

Los nuevos confirmados son:

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia "La Negra"

Bobby Larios

Con estas incorporaciones ya son 12 de los 16 nuevos sobrevivientes que han sido presentados oficialmente. Cada uno llegará con una historia distinta, pero todos compartirán el mismo objetivo: resistir las duras condiciones de la isla, superar los exigentes circuitos y demostrar que tienen lo necesario para convertirse en el último sobreviviente.

La expectativa sigue creciendo, pues aún faltan cuatro nombres por revelarse, por lo que los seguidores del reality permanecen atentos a los próximos anuncios para conocer al elenco completo de esta nueva aventura.

¿Cuándo se estrena Survivor México La Reliquia en Llamas?

Aunque se continúa revelando a los participantes de manera escalonada, Survivor México La Reliquia en Llamas llegará este 20 de julio en punto de las 6:30pm a la pantalla de Azteca Uno, nuevamente bajo la conducción de Carlos Guerrero "Warrior".

Con cada revelación aumenta la emoción por descubrir quién logrará adaptarse mejor a las condiciones extremas de la isla y escribir su propia historia en una de las temporadas más esperadas de Survivor México La Reliquia en Llamas.

