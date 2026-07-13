Antrax recibió una visita que lo hizo llorar y emocionarse al máximo este 12 de julio en MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 sigue demostrando que los retos más difíciles no siempre involucran técnicas gourmet, sino aquellas fibras que tocan directamente el corazón. Este 12 de julio, las hornillas pasaron a segundo término por unos minutos, cuando el creador de contenido Antrax recibió una de las sorpresas más esperadas y emotivas de la temporada: la visita sorpresa de su madre y su hermana, quienes viajaron directamente desde Orizaba, Veracruz, para abrazarlo en la cocina más famosa de México.

Minutos antes del encuentro, un video retrospectivo preparó el terreno de la nostalgia. En él, Antrax recordó su infancia, compartiendo que en su hogar de niñez solo se contaba con lo esencial para el día a día. Con orgullo, detalló un platillo recurrente y lleno de amor que su madre le solía preparar en aquellas épocas era un sándwich sencillo, untado con mayonesa y apenas un poco de jamón.

Antrax recibe la visita de su mamá y hermana en MasterChef 24/7 este 12 de julio

La sorpresa cobró un significado cuando en el Mundo MasterChef 24/7 Antrax descubrió el clásico emparedado casero. Con una sonrisa cómplice y los ojos llorosos, la mamá le dio una misión clara: "Te lo traje, pero ahora lo tienes que reinventar en MasterChef 24/7". Conmovido por el reencuentro, el joven no perdió la oportunidad de elogiar a las mujeres de su vida, repitiéndoles lo hermosas que lucían bajo los reflectores del estudio.

El emotivo reencuentro estuvo cargado de mensajes desde el exterior. Además de revelarle que Melanny —la chica con la que sale actualmente el participante— le mandaba saludos afectuosos, su hermana tomó la palabra para recordarle el impacto de su esfuerzo: "Te amamos mucho y estamos muy orgullosas de ti, eres nuestro héroe". Asimismo, le aplaudió el gran equipo que ha formado dentro del programa, describiéndolo como un ser increíble con excelentes amigas, motivándolo a mantenerse fuerte en las semanas venideras.

El clímax de la noche llegó cuando la familia se fundió en un abrazo lleno de lágrimas. Su madre le confesó que el apoyo desde casa es absoluto y sin descanso. Al ser un formato de transmisión continua, le aseguraron que lo ven día y noche: "Hasta que no te vas a dormir, nosotras tampoco; estamos viviendo exactamente lo mismo que tú". En el plano de las alianzas, ambas mujeres causaron simpatía en el foro al declararse abiertamente seguidoras y team del popular grupo de Las Guapas del Barrio.