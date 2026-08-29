3 días del mes en los que NUNCA debes firmar contratos ni mudar tu casa, según la astrología

Tomar la decisión de dar un gran paso en la vida, como adquirir una propiedad, aceptar un nuevo puesto laboral, cerrar una sociedad comercial, firmar contratos o trasladar todas tus pertenencias a un nuevo hogar, es un proceso que genera una enorme expectativa.

A menudo nos enfocamos de manera exclusiva en los factores logísticos, los presupuestos y los trámites legales, asumiendo que el éxito del proyecto depende únicamente de nuestra organización física.

Sin embargo, la astrología horaria y el estudio de los tránsitos planetarios demuestran que el momento exacto en el que inicias una acción sella el destino y la energía de ese nuevo ciclo.

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3 días del mes en los que nunca debes firmar contratos ni tomar decisiones importantes

A la hora de estructurar tu calendario mensual, evita programar firmas o mudanzas en estas tres ventanas de tiempo específicas:

Los dos días de Luna Vacía de Curso

Este fenómeno ocurre cada dos o tres días, cuando la Luna termina de hacer el último aspecto con un planeta antes de mudarse a la siguiente constelación zodiacal.

No firmes contratos durante estos días, según la astrología|Pexels: Alena Darmel

El periodo de vacía de curso puede durar desde unas pocas horas hasta un día entero. La regla de oro de la astrología horaria es contundente: nada de lo que se inicie en este lapso de tiempo llegará a un buen término.

Si firmas un contrato laboral, la vacante podría cancelarse; si te mudas, sentirás que nunca terminas de desempacar o que el lugar no se siente tuyo.

Las 48 horas previas y posteriores a un Eclipse

Los eclipses son portales de transmutación drástica que ocurren un par de veces al año, pero sus efectos se resienten mensualmente en los días cercanos al evento.

Estas son las fechas en las que no debes tomar decisiones importantes, según la astrología|ALEX SAHARCHUK

Evitar firmar contratos importantes en esta temporada es vital, porque los acuerdos toman rumbos imprevistos e incontrolables que escapan de tu voluntad.

El día exacto de la Luna Nueva

Al no haber luz reflejada, la energía se encuentra en su punto de introspección más bajo. Firmar un contrato en esta fecha significa que te falta información clave que aún no ha salido a la luz.

