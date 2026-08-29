“Se siente raro": El desconcertante comentario de Ixdit al volver a ver a Emmanuel en MasterChef 24/7

La penúltima gala de MasterChef 24/7 no solo trajo consigo pruebas de alta exigencia técnica para definir las ventajas del duelo decisivo, sino también emotivos reencuentros que sacudieron las estaciones. Tras varias semanas de separación marcada por la eliminación, Ixdit y Emmanuel volvieron a compartir la misma mesa de trabajo al integrarse dentro del equipo azul.

La química entre ambos participantes, que se había pausado tras la salida del cocinero semanas atrás, volvió a encender los reflectores del foro en un momento lleno de complicidad y nostalgia.

Durante el reto, la tensión del reloj se mezcló con las confesiones personales, cuando la conductora Leslie, quien también formaba parte de la misma estación de trabajo, no dejó pasar la oportunidad de indagar sobre la dinámica entre ambos y le preguntó directamente a Emmanuel cómo se sentía al estar nuevamente al lado de la primera finalista. Aunque en un inicio el ex concursante intentó esquivar el cuestionamiento con concentración en las sartenes, el ambiente propició la sinceridad.

Ixdit tomó la palabra para admitir que volver a cocinar juntos le provocaba una sensación agridulce: "Se siente raro bonito", confeso la aspirante al premio, reconociendo el impacto de haber continuado sola en la contienda tras el tiempo transcurrido desde la partida de su compañero.

Luego, Emmanuel rompió el hielo y dedicó un mensaje de apoyo incondicional a la finalista. El ex cocinero afirmó que está listo para verla triunfar y coronarse como la ganadora, revelando ante las cámaras que tienen pactada una cita pendiente fuera del programa una vez que las luces del foro se apaguen.

¿Cuándo es la gran final de MasterChef 24/7?

El esperado desenlace donde se definirá al máximo ganador de la competencia se transmitirá en vivo este domingo 30 de agosto de 2026 a las 8:00 p.m. La cobertura estelar se podrá seguir en televisión abierta por Azteca UNO, así como en las plataformas de streaming Disney+ y la aplicación oficial TV Azteca En Vivo.

