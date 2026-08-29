"¿Estás soltero?": Así fue la TAJANTE respuesta de Lancer ante la pregunta de su fan en MasterChef 24/7

A tan solo dos días de conocer al gran ganador de la temporada, la tensión en MasterChef 24/7 dio un giro inesperado durante la gala de salvación de este viernes 28 de agosto. Las reglas de la contienda cambiaron de forma radical: aunque en esta ocasión ningún participante tendrá el privilegio de subir al balcón, la mesa de trabajo se convirtió en un campo de batalla por un beneficio estratégico fundamental de cara al duelo definitivo.

La noche estuvo enmarcada por un ambiente de fiesta con la llegada de invitados especiales al foro. Antiguos participantes: Daniela, Norah, Diego y Emmanuel regresaron para apoyar desde las estaciones, acompañados por conductores y un grupo de seguidores de los finalistas. Sin embargo, el momento que encendió las conversaciones en redes sociales ocurrió en plena preparación de los platillos.

Le preguntaron a Lancer si está soltero en MasterChef 24/7

Mientras Lancer afinaba los detalles de su propuesta culinaria bajo el estrés del reloj, la fan que está cocinando en su equipo aprovechó la cercanía para lanzarle una pregunta directa y sin rodeos: “¿Estás soltero?”. Sin dudar un solo segundo ni despegar la mirada de sus ingredientes, el finalista respondió con un contundente "No".

La tajante contestación no solo dejó clara su situación sentimental, sino que reavivó la idea de que su romance con Michelle seguirá cuando él también esté fuera de MasterChef 24/7.

¿Cuándo es la final de MasterChef 24/7?

La ansiada gran final de MasterChef 24/7 se llevará a cabo este domingo 30 de agosto de 2026 en punto de las 8:00 p.m., momento en que los mejores exponentes de la cocina más famosa de México se enfrentarán en un último e intenso reto gastronómico.

Para no perderte ningún detalle de la coronación del nuevo monarca de los fogones, la transmisión en vivo estará disponible en Azteca UNO, sitio web oficial de TV Azteca, la aplicación móvil TV Azteca En Vivo y a través Disney+.

