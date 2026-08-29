Horóscopo de hoy sábado 29 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 29 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de agosto de 2026

Hoy, sábado 29 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna en tu signo aumenta el impulso para tomar decisiones y recuperar protagonismo en asuntos personales. Procura canalizar esa intensidad mediante actividad física moderada y pausas que eviten el agotamiento. En los vínculos, expresar lo que deseas será positivo siempre que también escuches a la otra persona. Una iniciativa que tienes en mente puede avanzar si administras los recursos con prudencia.

: la Luna en tu signo aumenta el impulso para tomar decisiones y recuperar protagonismo en asuntos personales. Procura canalizar esa intensidad mediante actividad física moderada y pausas que eviten el agotamiento. En los vínculos, expresar lo que deseas será positivo siempre que también escuches a la otra persona. Una iniciativa que tienes en mente puede avanzar si administras los recursos con prudencia. Tauro : la jornada favorece la introspección y la necesidad de bajar el ritmo después de días de mucha actividad. Un espacio tranquilo puede ayudarte a recuperar energía y ordenar pensamientos. En los vínculos, será preferible observar antes de reaccionar ante una situación que todavía no está del todo clara. Evita realizar compras para compensar el cansancio o el estrés.

: la jornada favorece la introspección y la necesidad de bajar el ritmo después de días de mucha actividad. Un espacio tranquilo puede ayudarte a recuperar energía y ordenar pensamientos. En los vínculos, será preferible observar antes de reaccionar ante una situación que todavía no está del todo clara. Evita realizar compras para compensar el cansancio o el estrés. Géminis : la influencia de la Luna en Aries favorece el contacto con amistades, grupos y personas que comparten tus intereses. Una conversación espontánea puede despertar una idea con posibilidades de crecimiento. En una relación, recuperar actividades compartidas ayudará a fortalecer la cercanía. Si surge una propuesta económica, analiza primero cuánto tiempo y recursos requiere.

: la influencia de la Luna en Aries favorece el contacto con amistades, grupos y personas que comparten tus intereses. Una conversación espontánea puede despertar una idea con posibilidades de crecimiento. En una relación, recuperar actividades compartidas ayudará a fortalecer la cercanía. Si surge una propuesta económica, analiza primero cuánto tiempo y recursos requiere. Cáncer : el día puede despertar un fuerte deseo de avanzar en objetivos personales y demostrar tus capacidades. La energía disponible favorece la iniciativa, aunque será importante no asumir más responsabilidades de las que puedes sostener. En los vínculos, una conversación directa puede aclarar una diferencia. Una oportunidad relacionada con tus actividades habituales merece atención, pero no conviene decidir bajo presión.

: el día puede despertar un fuerte deseo de avanzar en objetivos personales y demostrar tus capacidades. La energía disponible favorece la iniciativa, aunque será importante no asumir más responsabilidades de las que puedes sostener. En los vínculos, una conversación directa puede aclarar una diferencia. Una oportunidad relacionada con tus actividades habituales merece atención, pero no conviene decidir bajo presión. Leo: la Luna en Aries estimula tus deseos de explorar, aprender y salir de la rutina. Una experiencia diferente puede renovar tu entusiasmo y aportar una perspectiva útil para un proyecto. En el plano afectivo, la espontaneidad puede hacer que un encuentro resulte especialmente significativo. Controla los gastos asociados con salidas, viajes o actividades recreativas.

la Luna en Aries estimula tus deseos de explorar, aprender y salir de la rutina. Una experiencia diferente puede renovar tu entusiasmo y aportar una perspectiva útil para un proyecto. En el plano afectivo, la espontaneidad puede hacer que un encuentro resulte especialmente significativo. Controla los gastos asociados con salidas, viajes o actividades recreativas. Virgo : la energía disponible invita a resolver asuntos pendientes y a recuperar el control sobre cuestiones que habían quedado desordenadas. Organizar documentos, compromisos o recursos puede darte mayor tranquilidad. En una relación, hablar de responsabilidades compartidas evitará malentendidos. No descuides los momentos de descanso por intentar dejar todo terminado.

: la energía disponible invita a resolver asuntos pendientes y a recuperar el control sobre cuestiones que habían quedado desordenadas. Organizar documentos, compromisos o recursos puede darte mayor tranquilidad. En una relación, hablar de responsabilidades compartidas evitará malentendidos. No descuides los momentos de descanso por intentar dejar todo terminado. Libra : la Luna en tu signo opuesto complementario pone énfasis en tus relaciones y puede generar situaciones que te obliguen a expresar con claridad qué quieres y qué estás dispuesto a aceptar. Evita responder desde la irritación y busca acuerdos equilibrados. Una conversación sincera puede renovar un vínculo, mientras que una colaboración material tendrá mejores resultados si las condiciones están claramente definidas.

: la Luna en tu signo opuesto complementario pone énfasis en tus relaciones y puede generar situaciones que te obliguen a expresar con claridad qué quieres y qué estás dispuesto a aceptar. Evita responder desde la irritación y busca acuerdos equilibrados. Una conversación sincera puede renovar un vínculo, mientras que una colaboración material tendrá mejores resultados si las condiciones están claramente definidas. Escorpio : la jornada favorece la iniciativa en tus actividades cotidianas y puede impulsarte a modificar una rutina que ya no resulta conveniente. Un cambio pequeño en tus horarios o hábitos puede ayudarte a sentirte más ligero. En los vínculos, demostrar interés mediante acciones concretas será más efectivo que prolongar discusiones. Revisa tus gastos diarios para evitar fugas innecesarias.

: la jornada favorece la iniciativa en tus actividades cotidianas y puede impulsarte a modificar una rutina que ya no resulta conveniente. Un cambio pequeño en tus horarios o hábitos puede ayudarte a sentirte más ligero. En los vínculos, demostrar interés mediante acciones concretas será más efectivo que prolongar discusiones. Revisa tus gastos diarios para evitar fugas innecesarias. Sagitario: la influencia de la Luna en Aries potencia la creatividad, el entusiasmo y las ganas de disfrutar de aquello que te inspira. Una actividad artística, deportiva o recreativa puede ayudarte a recuperar vitalidad. En los vínculos, mostrar una actitud más espontánea puede acercarte a alguien. Si aparece una oportunidad para obtener ingresos mediante un proyecto personal, evalúa sus posibilidades antes de comprometer dinero.

la influencia de la Luna en Aries potencia la creatividad, el entusiasmo y las ganas de disfrutar de aquello que te inspira. Una actividad artística, deportiva o recreativa puede ayudarte a recuperar vitalidad. En los vínculos, mostrar una actitud más espontánea puede acercarte a alguien. Si aparece una oportunidad para obtener ingresos mediante un proyecto personal, evalúa sus posibilidades antes de comprometer dinero. Capricornio : la energía del día dirige tu atención hacia el hogar y las necesidades de las personas cercanas. Resolver una cuestión doméstica puede generar una sensación de alivio y estabilidad. En una relación familiar, evita querer imponer tu manera de hacer las cosas. Una compra para la casa puede ser necesaria, pero compara precios antes de decidir.

: la energía del día dirige tu atención hacia el hogar y las necesidades de las personas cercanas. Resolver una cuestión doméstica puede generar una sensación de alivio y estabilidad. En una relación familiar, evita querer imponer tu manera de hacer las cosas. Una compra para la casa puede ser necesaria, pero compara precios antes de decidir. Acuario : la Luna en Aries favorece las conversaciones, los desplazamientos y la búsqueda de respuestas rápidas. Una noticia puede llevarte a cambiar parte de tus planes, aunque también podría abrir una alternativa interesante. En los vínculos, decir lo que piensas sin rodeos ayudará a evitar interpretaciones equivocadas. Mantén prudencia al aceptar propuestas que prometan resultados económicos inmediatos.

: la Luna en Aries favorece las conversaciones, los desplazamientos y la búsqueda de respuestas rápidas. Una noticia puede llevarte a cambiar parte de tus planes, aunque también podría abrir una alternativa interesante. En los vínculos, decir lo que piensas sin rodeos ayudará a evitar interpretaciones equivocadas. Mantén prudencia al aceptar propuestas que prometan resultados económicos inmediatos. Piscis: la jornada invita a prestar atención a tus recursos y a la manera en que estás construyendo estabilidad. Es un buen momento para establecer prioridades y dejar de destinar energía a asuntos que no aportan resultados. En los vínculos, una actitud comprensiva puede reparar una pequeña distancia. Evita prestar dinero o asumir gastos que deberían corresponder a otra persona.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: