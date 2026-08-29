Los conductores de MasterChef 24/7 se suman a los cocineros en la última gala antes de la GRAN FINAL

Aunque anoche quedaron definidos los cuatro finalistas de MasterChef 24/7 que se disputarán el premio de dos millones de pesos el próximo domingo 30 de agosto, este viernes se llevó a cabo la última gala de la temporada, en la cual tuvo lugar el reto por una ventaja para la gran final; sin embargo, eso no fue todo, ya que esta noche marcó la incursión de los conductores del reality show como cocineros. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala comenzó con la bienvenida de Claudia Lizaldi al público que sintonizó el programa desde las 20:30 horas para revelar que la Chef Zahie Téllez no pudo estar presente, por lo que las "Maestras del fuego" Isabel Carvajal y Lili Cuéllar se unieron a los paladares más exigentes de México, quienes revelaron que los finalistas tendrían que hacer sus mejores propuestas de mole.

Sin embargo, los cuatro mejores de la temporada no cocinarían solos, ya que estarían acompañados por ex participantes de MasterChef 24/7, por lo que la cocina más poderosa de México le dio la bienvenida de regreso a Emmanuel, Daniela, Diego y Nora.

Ixdit agrega a Emmanuel a su lista de dedicatorias por su presencia en la final de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Por si fuera poco, los Chefs revelaron que los conductores del reality show también se unirían a los finalistas y ex participantes, por lo que Claudia, Esmeralda, Antonio y Leslie se pusieron sus mandiles para unirse a los dos equipos.

Finalmente, cuatro fans de los finalistas llegaron para completar los dos grupos, los cuales fueron liderados por las mancuernas de Lancer y Claudia (equipo rojo) y Flor e Ixdit (equipo azul), ya que cabe señalar que los cocineros ganadores del primer reto se enfrentarán por una ventaja que será clave en la gran final del próximo domingo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo 30 de agosto conoceremos al gran triunfador de MasterChef 24/7 y los cuatro finalistas de la competencia culinaria son Ixdit, Lancer, Flor y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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