¡Invitados de primer nivel! Los Chefs que impartieron clases en MasterChef 24/7 vuelven como comensales especiales

Sigue en curso la última gala de MasterChef 24/7 antes de la gran final de la competencia, la cual le dará una ventaja a uno de los finalistas el próximo domingo 30 de agosto; no obstante, esa no fue la única sorpresa, pues la cocina más poderosa de México recibió a numerosos invitados, tanto cocineros como comensales especiales. ¿Quiénes fueron los jueces que determinaron a los ganadores del primer reto? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que fuera revelado que el primer reto de la noche consistiría en la preparación de un mole por parte de los finalistas en compañía de cuatro ex participantes (Emmanuel, Daniela, Diego y Nora), los conductores (Claudia, Esmeralda, Antonio y Leslie) y cuatro fans, el Chef Poncho Cadena se dio a la tarea de presentar a los comensales especiales, quienes impartieron clases en la cocina oculta del Mundo MasterChef.

Esta vez nuestros conductores y algunos afortunados fans serán participantes de MasterChef 24/7: Mira cómo les va este viernes

MasterChef 24/7 recibió a Alfonso Coronado, Luis Chiu, Marcelo Hisaki e Iván Zavala, quienes degustarían las propuestas de moles con los paladares más exigentes de México, a excepción de la Chef Zahie Téllez, quien no pudo estar presente, por lo que las "Maestras del fuego" Isabel Carvajal y Lili Cuéllar se unieron al panel de jueces.

Cabe señalar que tras la degustación de los platillos de ambos equipos, los comensales determinaron que, con seis votos, el grupo azul liderado por Flor e Ixdit fuera el ganador, por lo que las finalistas se enfrentarán por una ventaja que será clave en la gran final del próximo domingo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo 30 de agosto conoceremos al gran triunfador de MasterChef 24/7 y los cuatro finalistas de la competencia culinaria son Ixdit, Lancer, Flor y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.