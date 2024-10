VIRAL: Joven firma contrato para nunca volver a buscar a su ex

Las relaciones de pareja no son fáciles de superar, así lo demostró una joven que se hizo viral por recurrir a casos extremos para no volver a buscar a su exnovio, pues tuvo que firmar un contrato.

Cuando dos personas terminan una relación evitan a toda costa tener contacto con su expareja, pues eso les ayuda a sanar las heridas y a tener paz y estabilidad emocional, además de recuperar su amor propio.

¿Joven tuvo que firmar un contrato para no volver a buscar a su exnovio?

A través de TikTok, una joven identificada como Naye explicó que, junto con sus amigas, tuvo que firmar un contrato para deshacerse de las cosas que le dio su ex y para dejar de buscarlo.

“Voy a firmar este contrato de no contacto con mi ex. Yo me voy a comprometer a no buscarlo, ni stalkearlo en redes sociales”, sentenció la joven, mientras una de sus amigas dijo que “yo estoy borrando toda evidencia posible de este teléfono”.

¿Borró todo rastro de su exnovio?

Además de firmar el contrato, la joven también borró de su dispositivo móvil el número de su exnovio, los mensajes de texto, videos, fotos y demás cosas que le recordaran a su expareja. “Los peluches que me regaló se les darán a los niños que los necesiten”, agregó la joven.

¿Por qué borró todo rastro de su exnovio?

En otro video, la joven explicó que decidió firmar el contrato porque había desarrollado una dependencia muy fuerte, además de que no quiere tenerlo en su vida si él no está de acuerdo.

“Aquí en las cláusulas dice si vuelvo a tratar de buscarlo me van a internar en el psiquiátrico porque eso significaría que tuve una recaída, y por mi salud mental no puedo bajo mis propias circunstancias”, agregó.

“Pues no puedo estar con una persona que no me quiere en su vida, no lo puedo obligar a estar conmigo. Es por mi bien. Si vuelvo a mandarle mensaje a él, le mandaría mensaje a Ana y me mandarían al psiquiátrico”, finalizó.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? El video no pasó desapercibido y de inmediato se hizo viral en redes sociales, donde los internautas reaccionaron con mensajes como:

“Por algo están tomando estas medidas”; “Fuerza, hermana, lo mejor está por venir”; “Hay que llevarlo ante un notario público para que tenga validez”; “Algo firmado bajo coacción no tiene validez, amiga. Tú búscalo si quieres”; “Cosas que nunca firmaría”; “Mi amiga y yo apostamos mil pesos para que no le volviera a hablar y prefirió endeudarse”; “Necesito amigas así para ya buscar a mi Magali Chávez”; “Ella no lo va a buscar, pero ¿y si él la busca?”; “¿En dónde puedo firmarlo?”, “Que no se rompa hermana, sí se puede”; “Yo viendo este video abrazada con el peluche que me dio”.