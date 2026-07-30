3 capítulos de ‘Pocoyó' y ‘Masha y el Oso’ para que los niños regresen a clases con entusiasmo

El regreso a clases puede llegar a ser un poco complicado para los niños pequeños, pues implica tener que regresar a la rutina, dejar de pasar tiempo en casa y enfrentarse situaciones nuevas. Es por esto que resulta tan importante prepararlos para este momento desde algunas semanas antes, para que comiencen a verlo como una aventura y no como algo negativo, una misión en la que los capítulos de caricaturas como Pocoyó y Masha y el Oso pueden ser de gran ayuda.

¿Cómo evitar que a los niños les afecte el regreso a clases 2026? 3 capítulos de Masha y el Oso o Pocoyó que son ideales para esta etapa