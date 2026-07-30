3 capítulos de ‘Pocoyó' y ‘Masha y el Oso’ para que los niños regresen a clases con entusiasmo
Si te preocupa que el nuevo ciclo escolar afecte a tus hijos, una forma sencilla de que lo tomen con normalidad son los capítulos de sus caricaturas preferidas.
El regreso a clases puede llegar a ser un poco complicado para los niños pequeños, pues implica tener que regresar a la rutina, dejar de pasar tiempo en casa y enfrentarse situaciones nuevas. Es por esto que resulta tan importante prepararlos para este momento desde algunas semanas antes, para que comiencen a verlo como una aventura y no como algo negativo, una misión en la que los capítulos de caricaturas como Pocoyó y Masha y el Oso pueden ser de gran ayuda.
¿Cómo evitar que a los niños les afecte el regreso a clases 2026? 3 capítulos de Masha y el Oso o Pocoyó que son ideales para esta etapa
"Paisaje al óleo". En este episodio, la pequeña Masha queda sorprendida al descubrir lo divertido que llega a ser expresar su creatividad a través de dibujar y colorear. Además, lo que antes consideraba como un simple juego, la pequeña va comprendiendo que en este tipo de actividades también debe seguir instrucciones y concentrarse para tener buenos resultados.
Así que este capítulo es una oportunidad para que los niños en casa se hagan a la idea de que si buen la escuela conlleva igual responsabilidades, también tiene cosas divertidas. Lo que en la vida real consistiría simplemente en contarles que tendrán lecciones de Educación Física, Música o Arte, dependiendo de su colegio.
"Vuelta al cole". Aunque en la mayoría de capítulos Pocoyó siempre está entusiasmado y dispuestos a vivir nuevas aventuras, al tratarse del regreso a clases su emoción es prácticamente inexistente. Por esto es que empieza a poner excusas y hasta dice que no tiene sus útiles listos, pero lo que no se espera es que sus amigos le resolverían todo y no le quedan más pretextos. Al final del día, se da cuenta de que esta es una oportunidad para construir recuerdos nuevos y termina evidenciando su felicidad por el primer día de clases.
"¡Primera vez en primer grado!". Esta historia relata cómo vive Masha los días previos a ir a la escuela, una situación que la tiene tan entusiasmada como preocupada. Mientras se desarrolla el primer día de este simpático personaje, aprende que tiene que poner atención, seguir instrucciones d ela profesora y participar cada que tenga una duda.
Con estos episodios de Pocoyó o Masha y el Oso, podrás ayudar a que los niños pequeños le pierdan el miedo a regresar a clases, algo que inevitablemente se hace presente cuando se trata de vivir nuevas etapas. De acuerdo con un artículo del Instituto de la Mente Infantil, esto pasa porque sienten incertidumbre y llega a ser complicado tener que separarse por horas de sus padres.