Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio después de los 40

Para poder mantener una vida saludable, lo que recomiendan los especialistas es llevar adelante hábitos que sean sanos, mantener una dieta estricta sin consumir alimentos procesados y la actividad física que no puede faltar y que debe ser algo de todos los días. A medida que pasan los años, a las personas les cuesta más realizar ejercicio y una de las excusas que suelen poner es el horario y terminan abandonando, pero esto se terminó, ya que un estudio reveló cuál es el mejor horario para hacerlo en las personas mayores de 40.

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Hay personas que tienen la costumbre de ir a hacer actividad física de madrugada antes de comenzar sus jornadas laborales, ya que pueden no tener tiempo después durante el transcurso del día. Esto puede servir durante el verano, pero en el invierno y ante las bajas temperaturas, hay quienes abandonan el hábito, por lo que los especialistas han recomendado una serie de consejos para no perder el hábito de la actividad física después de los 40 años.

A medida que van pasando los años, las personas suelen dejar un poco de lado la actividad física, en especial cuando cruzan la barrera de los 40 años, lo que esto implica que aparezcan algunos problemas de salud. Uno de los principales problemas que argumentan es la falta de horarios, por lo que un estudio realizado por la Universidad de Sidney, Australia determinó cuál es el mejor horario para hacer actividad física.

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Cuál es el mejor horario para hacer ejercicio después de los 40

De acuerdo a la investigación realizada por la Universidad de Sidney, se comprobó que aquellos adultos que tenían sobrepeso y practicaron la mayoría de su actividad física después de las 18:00 y la medianoche, lograron mejores resultados de salud, en comparación a quienes hacían actividad física durante la mañana o en franjas mixtas; y que presentó menor incidencia de muertes súbitas o episodios cardiovasculares.

Cuáles fueron los puntos importantes de este estudio

Por otro lado, uno de los puntos más importantes de este estudio fue la frecuencia cardíaca durante la actividad física fue más predictiva que los resultados de salud que el volumen total diario. Esta investigación fue publicada en el año 2024 y se realizó sobre más de 29 mil adultos con obesidad de 40 años o más y con sobrepeso.