3 beneficios de ver el amanecer sin filtros ni lentes para equilibrar tus hormonas

En la era de la hiperconectividad digital y el aislamiento en interiores, hemos sustituido la luz del sol por la iluminación artificial de espectro azul. Sin embargo, ver el amanecer tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano.

La desconexión de los ritmos de la naturaleza ha provocado una epidemia silenciosa de fatiga crónica, desajustes metabólicos y trastornos del suelo.

La neurociencia contemporánea demuestra que el cuerpo humano no se regula únicamente por la alimentación; posee un reloj maestro central ubicado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Este reloj coordina el ritmo circadiano y se calibra de forma estricta a través de los fotorreceptores de la retina al recibir la luz del amanecer.

¡Así se viven las audiciones para la segunda temporada de Malinche, El Musical!

3 beneficios de ver el amanecer sin filtros ni lentes para equilibrar hormonas

El pulso óptimo de cortisol

Al recibir el espectro de luz azul de baja intensidad y luz infrarroja del amanecer, el cerebro detiene de inmediato la producción nocturna de melatonina y ordena un pulso agudo y saludable de cortisol.

Este pico matutino eleva la temperatura corporal, activa el sistema cardiovascular y enciende tus niveles de energía de forma natural.

Estos son los beneficios de exponerte a la luz del amanecer|Pexels: Céline |

Programación de la melatonina nocturna

La exposición directa a la luz solar del amanecer le avisa al cerebro el inicio exacto del día. Este estímulo arranca un temporizador interno en el hipotálamo.

Aproximadamente 14 a 16 horas después de este contacto visual con el sol, el cerebro comenzará a secretar melatonina de forma masiva y fluida.

La luz del amanecer ayuda a regular las hormonas y brinda bienestar al cuerpo|Pexels: Céline |

Regulación de las hormonas del apetito y la tiroides

La luz del amanecer influye en la sensibilidad a la insulina y en la secreción de grelina y leptina. Al sincronizar tu cuerpo con el inicio del día, se mitigan los picos de ansiedad por carbohidratos refinados o azúcares por las tardes.

Asimismo, la luz solar estimula la producción de la hormona estimulante de la tiroides, optimizando el metabolismo basal. Esto ayuda a que el cuerpo procese los alimentos de forma eficiente en lugar de almacenarlos en forma de tejido adiposo debido a un estado de alerta metabólica constante.

