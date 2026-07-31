Asistir a un concierto de Harry Styles es la oportunidad perfecta para crear un look que refleje su estilo creativo, colorido y lleno de personalidad. Además del outfit, un diseño de uñas inspirado en su estética puede convertirse en el detalle que complete tu apariencia. Si además planeas recorrer la CDMX antes o después del show, lo ideal es elegir uñas cortas o de longitud media, con forma almendrada o cuadrada suave, ya que son más cómodas y resistentes para caminar durante varias horas.

Diseños de uñas inspirados en Harry Styles

Estos son cinco diseños que capturan la esencia de Harry Styles y, al mismo tiempo, son prácticos para disfrutar del concierto con comodidad:



Caritas felices: El icónico smiley amarillo sobre una base nude o transparente nunca pasa de moda. Es un diseño divertido, minimalista y fácil de combinar con cualquier outfit inspirado en Harry Styles.

El icónico smiley amarillo sobre una base nude o transparente nunca pasa de moda. Es un diseño divertido, minimalista y fácil de combinar con cualquier outfit inspirado en Harry Styles. Efecto perlado: Un acabado tornasolado aporta un brillo elegante que cambia con la luz y luce espectacular tanto de día como bajo las luces del escenario.

5 diseños de uñas para lucir en la gira de conciertos de Harry Styles: sirven para ir al show y caminar por CDMX|Pinterest

Un acabado tornasolado aporta un brillo elegante que cambia con la luz y luce espectacular tanto de día como bajo las luces del escenario. Sandías : Pequeñas sandías rojas sobre una base blanca o natural crean una manicura fresca, femenina y con un toque retro que recuerda la estética colorida del artista.

: Pequeñas sandías rojas sobre una base blanca o natural crean una manicura fresca, femenina y con un toque retro que recuerda la estética colorida del artista. Lunas y estrellas doradas: Foil dorado o pequeños detalles metálicos sobre una base clara aportan un aire mágico y sofisticado, ideal para quienes prefieren diseños discretos pero llamativos.

5 diseños de uñas para lucir en la gira de conciertos de Harry Styles: sirven para ir al show y caminar por CDMX|Pinterest

Foil dorado o pequeños detalles metálicos sobre una base clara aportan un aire mágico y sofisticado, ideal para quienes prefieren diseños discretos pero llamativos. Efecto bola disco: Acabados espejo, aplicaciones plateadas o destellos holográficos evocan el estilo glam de Harry Styles y reflejan la iluminación del concierto de forma espectacular.

¿Qué tipo de uñas son las más cómodas para ir al concierto de Harry Styles?

Para lograr disfrutar del evento sin preocupaciones, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

