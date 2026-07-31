Las arrugas y líneas de expresión aparecen de forma natural con el paso del tiempo debido al movimiento repetitivo de los músculos faciales, la pérdida de colágeno y elastina, así como la exposición al sol y otros factores ambientales. Por ello, además del cuidado de la piel, muchas personas incorporan ejercicios faciales a su rutina diaria. Conocidos también como face yoga, estos ejercicios buscan fortalecer los músculos del rostro. Aunque la evidencia científica sobre su capacidad para reducir arrugas sigue siendo limitada, algunos estudios sugieren que la práctica constante puede favorecer un aspecto más tonificado y mejorar la apariencia facial.

Cómo hacer un ejercicio facial para quitar las arrugas

Este ejercicio ayuda a trabajar la frente, el contorno de los ojos, las mejillas y parte de la zona inferior del rostro, según recomienda el portal Metabolic, de OkDiario:



Coloca las palmas de las manos sobre la frente y las sienes, ejerciendo una ligera presión sin estirar demasiado la piel.

ejerciendo una ligera presión sin estirar demasiado la piel. Abre los ojos y eleva ligeramente las cejas, como si hicieras una expresión de sorpresa, procurando no formar pliegues.

Sin usar crema: cómo hacer el ejercicio facial que quita arrugas de la cara|Canva

como si hicieras una expresión de sorpresa, procurando no formar pliegues. Al mismo tiempo, sonríe suavemente para activar las mejillas y mantener relajada la mandíbula.

para activar las mejillas y mantener relajada la mandíbula. Mantén la postura durante 10 segundos.

durante 10 segundos. Relaja completamente el rostro y repite el movimiento entre 10 y 15 veces.

Consejos para obtener mejores resultados quitando las arrugas

Como ocurre con cualquier ejercicio físico, los cambios no suelen aparecer de un día para otro. La constancia, una técnica adecuada y complementar esta práctica con buenos hábitos de cuidado de la piel pueden marcar la diferencia.



Practícalo frente a un espejo para evitar crear nuevas líneas de expresión durante el movimiento.

Realízalo todos los días durante unos minutos para favorecer la constancia.

Sin usar crema: cómo hacer el ejercicio facial que quita arrugas de la cara|Canva

Mantén una buena hidratación y utiliza protector solar diariamente para cuidar la piel.

Evita ejercer demasiada presión con las manos o tensar en exceso los músculos faciales.

Los ejercicios faciales pueden complementar una rutina de cuidado del rostro, pero no sustituyen los tratamientos dermatológicos, indica la Mayo Clinic. Si buscas prevenir o tratar las arrugas con métodos de eficacia comprobada, lo más recomendable es consultar con un dermatólogo.