Es uno de los mejores Pueblos Mágicos de México: huele a leña, se come delicioso y es ideal para senderismo

México es un país con una enorme riqueza natural y cultural, tanto que en 2026, existen un total de 177 destinos con la categoría de Pueblos Mágicos. Esto significa que hay atractivos para toda clase de viajeros; desde los que disfrutan ir a playas paradísiacas para descansar, hasta los que prefieren lugares con bosques enormes para hacer actividades al aire libre, justo como el atractivo de Pátzcuaro.

Todo gracias a que este sitio ubicado en Michoacán, cuenta con áreas naturales en las que los visitantes pueden pasar horas conectados con la naturaleza mientras hacen caminatas y aprecian los paisajes. Por si fuera poco, también tiene un lago imponente para apreciarse a la distancia y la arquitectura del Centro Histórico deja a los turistas impresionados, según explica la Secretaría de Turismo.

¿Se puede hacer senderismo en Pátzcuaro?

De acuerdo con reseñas del sitio especializado All Trails, en Pátzcuaro hay un estimado de 8 senderos que son aptos para recorrer a pie y que garantizan una experiencia inolvidable. Aunque lo cierto es que todas las calles y pasajes de este Pueblo Mágico son aptos para recorrerse a pie mientras se aprecia el aroma a leña que predomina y los caminos empedrados, las casas antiguas o las explanadas que han permanecido intactas por años.

Los paisajes de Pátzcuaro son alucinantes para recorrerse a pie|México Desconocido, SECTUR

Si vas a ir de visita a este paraíso de Michoacán y quieres disfrutar de planes extremos, lo ideal es hacer siempre este tipo de actividades con la vestimenta y calzado adecuados, lo que evitará cualquier incidente. También es importante seguir en todo momento las indicaciones del personal experto y acatar las sugerencias climáticas.

¿Cuál es la comida típica de Pátzcuaro?

Otro de los mayores atractivos de Michoacán y sus Pueblos Mágicos, es la deliciosa gastronomía que existe y que conquista hasta a los paladares más exigentes. Tan solo en Pátzcuaro, hay tres platillos emblemáticos: las corundas, la sopa tarasca y el pescado blanco, que se preparan en restaurantes y comercios locales, inundando el ambiente con su exquisito sabor, que según un artículo de México Desconocido de la SECTUR, es herencia de las raíces purepechas que hay en los antecedentes de este destino.