3 plantas de interior que purifican el aire de tu habitación y mejoran la calidad del sueño

Las plantas de interior en el dormitorio son importantes porque pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida dentro de nuestra habitación, un espacio diseñado con el objetivo de descansar y restaurar nuestro cuerpo y nuestra mente.

Esto quiere decir que tener naturaleza que purifique el aire y nos brinde tranquilidad puede fomentar una mejor recuperación durante la noche y concluir en una jornada más productiva al día siguiente.

Las 3 plantas de interior que purifican el aire de tu habitación

Sansevieria o Lengua de suegra

La Sansevieria es considerada la planta reina para el dormitorio debido a un comportamiento biológico único conocido como Metabolismo Ácido de las Crasuláceas.

Planta lengua de suegra para tener en tu habitación|Pexels: Mustafa Akın

Es un filtro biológico masivo que elimina eficazmente cuatro de las principales toxinas del aire del hogar, además de requerir un nivel de cuidado extremadamente bajo. Soporta espacios con poca luz natural y solo requiere riego cuando el sustrato está completamente seco.

Espatifilo o cuna de moisés

Es una planta de follaje verde intenso y elegantes flores balncas que destaca por su altísima tasa de transpiración y filtración ambiental.

Esta planta tiene la capacidad de aumentar la humedad de la habitación hasta en 5%, lo que alivia las vías respiratorias secas, suprime la irritación de la garganta y reduce la probabilidad de ronquidos o ataques nocturnos de tos.

Es una de las plantas con mejor purificación y el nivel de cuidado que requiere es moderano, ya que prefiere la luz directa y los ambientes cálidos.

La cuna de Moisés es la planta ideal para purificar el aire de tu habitación|Pexels: Melvin Vito

Hiedra inglesa

Aunque se ve como una planta trepadora de exterior, la hiedra inglesa se adapta perfectamente a macetas colgantes dentro del dormitorio, ofreciendo un beneficio médico preventivo muy particular.

Estudios demuestran que puede eliminar partículas de matere fecal aérea y el moho flotante en porcentajes altos. Un gran aliado para quienes padecen de alergias, sensibilidad al polvo o asma.

Tiene un poder de purificación altamente eficiente y su nivel de cuidado es de bajo a moderado. Necesita luz indirecta brillante para mantener el color de sus hojas.