3 errores con el rubor en crema que acentúan la textura de los poros abiertos

El mercado de la cosmética ha coronado al rubor en crema como el producto estrella para conseguir el famoso acabado dewy o piel de porcelana, gracias a su capacidad para imitar el rubor natural de las mejillas con frescura y luminosidad.

Sin embargo, las fórmulas cremosas, ricas en aceites y emolientes, presentan un reto técnico importante si no se aplican con la metodología adecuada.

Debido a su consistencia húmeda, estos productos tienden a asentarse en los relieves de la piel, convirtiéndose en un reflector que acentúa la diástasis de los poros abiertos, los brotes y las cicatrices de acné.

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Los 3 errores con el rubor en crema que acentúan la textura de los polos abiertos

La zona de las manzanas de las mejillas, justo al lado de la nariz, es la región del rostro donde las glándulas sebáceas son más grandes y donde la pérdida de colágeno hace que los poros sean más visibles con los años.

Arrastrar el producto en la zona crítica

Al arrastrar un producto denso sobre una piel con relieves, el pigmento se barre de las zonas altas de la epidermis y se deposita acumulado en el fondo de las hendiduras de los poros abiertos.

Así debes aplicar el rubor en crema para no intensificar la textura de la piel|Pinterest

Esto crea un efecto de punto negro o relieve inverso, haciendo que cada poro luzca el doble de profundo y visible bajo cualquier luz ambiental.

Elegir fórmulas con microdestellos de brillo

Las partículas de brillo funcionan reflejando la luz en múltiples direcciones de manera tridimensional. Si colocas este tipo de acabado justo encima de una zona con poros dilatados, la luz rebotará de forma irregular en los bordes de cada poro, actuando como una lupa óptica que magnifica la textura de la piel.

Los errores que debes evitar al aplicar tu rubor en crema, según expertos|Pinterest

Omitir la preparación y el sellado estratégico

Conforme avanza la jornada laboral, la producción de sebo natural interactúa con los aceites del rubor. Al ablandarse, el producto migra por gravedad y se escurre hacia el interior de los poros abiertos, rompiendo la cobertura del maquillaje y creando un aspecto pastoso, sucio y con la textura acentuada.