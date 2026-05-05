3 formas de maquillar ojos rasgados para resaltarlos

Aunque para algunas personas los ojos rasgados sean difíciles de maquillar, la realidad es que poseen una elegancia natural, una forma única que permite jugar con las dimensiones del rostro.

El objetivo al resaltarlos no es intentar "corregir" su forma con técnicas estándar, sino potenciar la línea ascendente que aporta sofisticación y misterio.

El secreto para un maquillaje exitoso en este tipo de ojos es trabajar en la profundidad e intentar definir la línea de las pestañas sin saturar el párpado móvil.

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Las 3 mejores formas de maquillar ojos rasgados

Hoy te presentamos tres técnicas infalibles que te ayudarán a sacarle el máximo partido a tu mirada, desde un acabado natural para tu día a día, hasta un look más dramático que te hará destacar en eventos de noche.

Clásico cat-eye alargado

Para los ojos rasgados, el delineado de gato es el mejor aliado, pero con un giro: la clave es seguir la curva natural del párpado inferior y extenderla hacia la sien.

Al aplicar un eyeliner deberás evitar hacer una línea muy gruesa en el centro del ojo, ya que esto podría hacerlo ver más pequeño.

Delineado cat eye alargado para ojos rasgados|Pinterest

Prefiere un trazo fino que se vaya engrosando sutilmente hacia el extremo exterior. Así acentuarás la forma almendrada y obtendrás un efecto foxy eyes inmediato.

Sombreado en "V" externa

Si buscas añadir profundidad sin perder la forma original, esta es la técnica ideal. Aplica una sombra de transición clara en todo el párpado y luego utiliza un tono más oscuro en la esquina externa, dibujando una letra "V" acostada y que apunte hacia afuera.

Ojos con sombreado en V|Pinterest

No olvides difuminar muy bien hacia arriba y hacia los lados para dar un degradado que cree amplitud y levante la mirada visualmente.

Técnica de halo invertido

A diferencia del tradicional smokey eye. el halo invertido se enfoca en dar luz. Aplica sombras oscuras, tanto en el lagrimal, como en la esquina externa.

Maquillaje halo eyes para ojos rasgados|Pinterest

Así dejas el centro del párpado móvil con un tono satinado o brillo, para que tus ojos se vean más abiertos.