3 ideas de corte bob que combina con cara redonda para cualquier evento: te harán ver hermosa

Entre las tendencias en peinados para 2026, el corte bob sigue posicionándose como uno de los favoritos gracias a su versatilidad. Y es que a pesar de que hay quienes piensan que solo es un estilo corto y recto, en realidad tiene la facilidad de transformarse para afinar las facciones, justo como lo hacen los estilos capilares que son ideales para una cara redonda.

Soft blunt, la versión del corte bob más pulida y favorecedora

Una versión que está apoderándose de los "beauty trends" del momento, es el soft blunt bob, que como su traducción al español lo indica, es "suave y recto". Precisamente, estos aspectos hacen que le sienten tan bien a los rostros redondeados, ya que de acuerdo con un artículo del sitio especializado Who What Wear, suavizan la zona de los pómulos y el mentón para una apariencia pulida.

3 tipos de corte bob que se ven hermosos en caras redondas|Pinterest

La clave para lograr resultados impecables está en las puntas, pues suelen llevarse ligeramente desfiladas, lo que agrega textura y volumen sutil. Y por si fuera poco, este es un corte de pelo que le sienta muy bien a melenas onduladas o lacias y basta únicamente con estilizarlo para darle forma.

Bob asimétrico para un estilo radiante todos los días

Otra de las variaciones del corte bob que son ideales para caras redondas, son los que tienen efecto asimétrico, pero que conservan la silueta mini tan buscada. Se trata de un peinado que tiene dos puntos de partida, casi siempre posicionados en forma descendente, lo que termina creando un efecto visual de "alargamiento" en la cara.

3 tipos de corte bob que se ven hermosos en caras redondas|Pinterest

También se puede llevar con la parte corta detrás y la larga de manera frontal, pues sus efectos siguen siendo igual de favorecedores. Algo que hay que tomar en cuenta es que este es uno de los cortes de pelo que lucen mucho mejor con cabelleras lacias o ligeramente onduladas, pues así se aprecia mejor la silueta, que con los rizos podría perderse.

Corte bob con fleco de cortina en cara redonda

Aunque hay quienes creen lo contrario, los flequillos sí se ven bien en rostros redondeados. Y para que quede precioso, basta con encontrar la versión perfecta, que en estos casos son las cortinas de pelo midi y con movimiento, pues estos detalles se encargan de suavizar las facciones y crean una apariencia muy favorecedora en la cara.

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Una inspiración infalible de peinados para mujeres con pómulos pronunciados, es el fleco de cortina y mediano. Esto ya que de acuerdo con información de British Vogue, las "courtain bangs" crea una especie de "marco" que se ve fresco y rejuvenecedor.