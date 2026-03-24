4 cortes para el pelo esponjado: te mantendrán el cabello calmado y bonito

Tener el pelo esponjado no tiene que ser algo problemático a la hora de peinarlo ni mucho menos, especialmente ahora que existen tantos métodos para estilizarlo y que luzca precioso en todo momento. Y entre las alternativas que están arrasando en las tendencias de belleza para 2026, están los cortes de pelo que le sientan muy bien a esta textura y favorecen a todo tipo de rostro.

¿Qué cortes de pelo no se esponjan tanto? Opciones para verte preciosa todos los días

Corte carré francés . El estilo de las francesas es innegable y muy elegante, por lo que no resulta extraño que sean inspiración para peinar cabelleras "rebeldes" , justo como pasa con el carré. Es corto y recto, similar al bob, pero tiene movimiento en las puntas y hasta pueden dejarse unos mechones un poco más largos para enmarcar el rostro.

4 cortes que te encantarán si se te esponja mucho el pelo|Pinterest

. El estilo de las francesas es innegable y muy elegante, por lo que no resulta extraño que sean , justo como pasa con el carré. Es corto y recto, similar al bob, pero tiene movimiento en las puntas y hasta pueden dejarse unos mechones un poco más largos para enmarcar el rostro. Clavicut texturizado . Contrario a lo que podría pensarse, las melenas cortas funcionan a la perfección cuando la estructura capilar suele esponjarse demasiado. Un estilo infalible es el clavicut con textura, lo que ayuda a disimular el volumen y da un equilibrio inmejorable . Queda para rizadas y chinas.

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. Contrario a lo que podría pensarse, las melenas cortas funcionan a la perfección cuando la estructura capilar suele esponjarse demasiado. Un estilo infalible es . Queda para rizadas y chinas. Corte mariposa . Uno de los cortes de pelo que serán tendencia este 2026, definitivamente es el "butterfly cut" o estilo mariposa

4 cortes que te encantarán si se te esponja mucho el pelo|Pinterest

. Uno de Recto con puntas pulidas. Si prefieres los peinados más discretos y sofisticados, entonces una forma pulcramente recta y simétrica es lo ideal. Este es uno de los cortes de pelo que se pueden usar en cualquier ocasión y que cuando se peinan con ligero calor ayudan a minimizar la sensación de esponjado que se produce con la humedad y el clima.

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Así que si tienes el pelo esponjado y ya no sabes qué cortes hacerte para que no se vea "desastroso" en el día a día, estos lindos estilos se volverán tus mejores aliados. Lo mejor es que pueden adaptarse a diversos largos dependiendo de cómo te sientas más cómoda y no necesariamente tienen que peinarse con herramientas especiales.