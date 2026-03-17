7 cortes de pelo que se ven increíbles en mujeres rubias: largos y cortos
Para que el rubio luzca al máximo y te favorezca en todo el rostro, es imprescindible combinarlo con cortes de pelo que ayuden a resaltar su brillo.
Una melena rubia siempre luce espectacular, pero cuando se fusiona con cortes de pelo en tendencia para 2026, los resultados son absolutamente sorprendentes. Y es que aunque no lo parezca, la silueta capilar sí influye en cómo se marcan las facciones y hasta en qué tan luminoso se ve un tinte, por lo que hay varios estilos que son especialmente recomendados para los tonos claros.
¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para el rubio? 7 estilos que serán tendencia en 2026
- Capas largas. Los peinados con capas largas ayudan a que el rubio refleje mejor la iluminación natural, lo que a su vez crea un efecto de mayor volumen que resulta muy favorecedor. Además es una gran alternativa de estilos para la primavera porque conservan la longitud, pero sin ser pesados.
- Bob recto. El corte bob lleva tiempo dominando las tendencias de belleza y conservará este puesto en todo 2026. Al tratarse de una alternativa pulida, genera una sensación de elegancia y en su versión de rubio queda bien para cualquier ocasión.
- Corte shaggy juvenil. Para las que no le temen a experimentar con su imagen, los cortes shaggy son una apuesta imperdible. Tienen una silueta desenfadada que da volumen de forma sutil y hasta se puede combinar con fleco.
- Long bob. Si no eres tan fan de las cabelleras mini, pero quieres probar la magia del bob, entonces prueba con los cortes de pelo tipo long bob o "lob". Así tienes la estructura sofisticada recta y la caída hará que el rubio se vea luminoso.
- Flequillo tipo cortina. Las llamadas "curtain bangs" son un estilo que le favorece a todos los rostros y colores de cabello. Con las mujeres rubias no es diferente y estos flecos le dan profundidad al rostro, lo que se mimetiza con la calidez del tinte claro.
- Pixie con volumen. Otra alternativa de melenas chiquitas, pero lindas, es el pixie degrafilado con volumen en la parte superior. Esta silueta da un aire sofisticado y le deja todo el protagonismo al rubio para que enmarque las facciones.
- Corte mariposa. Entre todos los cortes de pelo que dominarán las tendencias este 2026, el "butterfly cut" es uno de los principales y también le queda perfecto a las rubias. Esto gracias a que sus capas irregulares y la caída voluminosa que crea, hace que los destellos de luz destaquen de una manera completamente favorecedora.