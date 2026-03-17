7 cortes de pelo que se ven increíbles en mujeres rubias: largos y cortos

Una melena rubia siempre luce espectacular, pero cuando se fusiona con cortes de pelo en tendencia para 2026, los resultados son absolutamente sorprendentes. Y es que aunque no lo parezca, la silueta capilar sí influye en cómo se marcan las facciones y hasta en qué tan luminoso se ve un tinte, por lo que hay varios estilos que son especialmente recomendados para los tonos claros.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para el rubio? 7 estilos que serán tendencia en 2026