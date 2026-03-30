7 diseños de uñas cortas para el Sábado de Gloria que se ven hermosas, pero sencillas
Con estos ejemplos podrías clucir una manicure nueva y llena de armonia
Si quieres tener uno de los diseños de uñas originales este Sábado de Gloria 2026, hay siete ideas nuevas que puedes usar en uñas cortas y que se ven hermosas, pero son sencillas de hacer. Esta selección te dará inspiración para cambiar tu manicure y lucir unas manos más bonitas en poco tiempo.
- Glow water (efecto mojado): Aplica una base nude o rosita claro y sella con top coat muy brillante; puedes añadir pequeñas gotas de gel transparente para simular agua.
- Francesa invertida pastel: Pinta la media luna de la uña con tonos pastel (azul, lila o verde) y deja el resto natural; usa un pincel fino para mayor precisión.
- Mini flores blancas: Sobre una base nude o transparente, haz pequeñas flores con puntos blancos y agrega un puntito amarillo al centro con un palillo o dotting tool.
- Efecto jelly translúcido: Mezcla esmalte de color (rosa, naranja o rojo) con top coat para volverlo translúcido y aplica dos capas ligeras.
- Líneas minimalistas en color: Aplica base nude y dibuja líneas finas, rectas o curvas, con colores vibrantes usando un pincel delgado o cinta nail art.
- Puntas difuminadas (baby ombré): Usa una esponja para aplicar color blanco o pastel en la punta y difumina hacia abajo sobre una base nude.
- Gotitas de color: Sobre una base transparente o lechosa, coloca pequeños puntos en tonos azul, aqua o plateado de forma irregular para un efecto fresco.
Cómo cuidar las uñas para que queden bonitas por más tiempo
Si te gusta usar uñas acrílicas o pintarlas con esmalte de forma habitual, puedes adoptar una serie de hábitos para mantenerlas lo más cuidadas posible. Mayo Clinic, un hospital de especialidades en Estados Unidos, recomienda mantenerlas secas y limpias, lavarlas y cortarlas de manera regular, aplicar capas protectoras y consultar con un dermatólogo en caso de aparición de manchas o dolor. Recurda que vale más prevenir que lamentar y siempre tener unas uñas perfectas.