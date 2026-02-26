6 ideas para reciclar una mesa de madera que ya está vieja y no se ve tan aesthetic
Aunque para muchos puede ser solo basura que quita espacio, en realidad los muebles que ya no usas se pueden reciclar para hacer decoraciones hermosas.
Al momento de hacer remodelaciones en casa, es común que ciertos muebles dejen de combinar con la decoración. En estos casos, casi siempre el primer instinto es desecharlos y comprar cosas nuevas, pero hay objetos como las sillas anticuadas y las mesas viejas, que son perfectas para reciclar y darles una nueva vida para que luzcan muy aesthetic.
¿Qué hacer con los muebles viejos? 6 ideas para reciclar en vez de tirarlos a la basura
- Haz una mesa de jardín estilo granja. Si sientes que le falta algo a tu jardín, tal vez una mesita de jardín con material reciclado que haga juego con lo colorido del paisaje lo solucione. Dale un toque tipo granjero pintando de blanco todo el exterior, dejando que sobresalgan los rayones y raspaduras.
- Transforma tu mesa para reciclar en una obra de arte. Cubre todas las zonas de estos artículos de hogar para reciclar con pequeños cuadros de mosaico, como si estuvieras resanándolas. Esto le dará otra vista y embellecerá al instante la habitación donde la pongas.
- Aprovecha tu mueble viejo como escritorio. En caso de que ya no te haga falta una mesa, pero sí un escritorio, es posible aprovechar los muebles desgastados para hacerlo tu lugar predilecto de trabajo o estudio. Lija perfectamente la superficie, pinta de tu color preferido y pon una silla de oficina al frente.
- Renueva la mesa para reciclar en minutos. Si no tienes mucho tiempo, entonces la mejor opción podría ser cubrir todo el desgaste y daños con vinil autoadherible. Este material lo encuentras en el supermercado, en tlapalerías y papelerías grandes.
- Construye tu propia mesita de centro. Pasa esta mesa a la sala y hazla una mesita de centro para que este lugar de tu casa se vea acogedor. Quita las patas y córtalas a la mitad, lija y pinta a tu estilo.
- Conviértela en tu tocador. Similar a la idea de transformar los muebles viejos en escritorios, esta alternativa será muy útil si quieres ordenar tu cuarto. Al reciclar las mesas, elige la más amplia y renuévala para que sea tu nuevo tocador; solo tendrás que poner un espejo para volverlo más práctico.