Este 31 de agosto los niños y adolescentes regresan a clases, en lo que será un nuevo ciclo escolar. Esta temporada es ideal para renovar, por lo que estas 3 ideas de mochilas para niños son ideales para acomodar los útiles y que no esté pesada. Pero si no tienes mucho dinero, la puedes decorar con estos stickers o llaveros para que se vea aesthetic.

Las mochilas de los pequeños de educación básica suelen ser las más pesadas. Ello se debe a que cargan libros y cuadernos de cada materia diferente, aunado a los diferentes útiles, como calculadora, juego de geometría y colores, entre otros. Pero si quieres estar en tendencia, como las que se utilizan en Europa, estas son las más modernas en el mercado.

Las 3 mochilas para niños que no esté pesada

1. Espacios interiores y exteriores: Esta opción ayuda a separar cuadernos, estuches, colores, lápices y otros artículos. Los espacios o compartimentos reparten la carga y hacen que los útiles más pesados estén cerca del centro de la espalda, para que no pese tanto. Se recomienda elegir una pieza acorde a la estatura del menor y con espacio suficiente para los materiales que realmente se necesitan.

3 ideas de mochilas para niños para acomodar los útiles y que no esté pesada para el regreso a clases|IA

2. Correas acolchadas: Una segunda opción es un modelo compacto, con dos tirantes anchos y acolchados, respaldo con protección y ajustes que permitan mantenerlo cerca del cuerpo. Ambas correas deben utilizarse al mismo tiempo para distribuir la carga entre los dos hombros y reducir la tensión muscular. Es preciso mencionar que una pieza demasiado baja o alejada del cuerpo puede dificultar la distribución adecuada del peso.

3. Mochila con ruedas: Este tipo de mochilas es ideal para estudiantes que deben transportar una carga considerable de libros, porque permite desplazarla sin mantener todo el peso sobre los hombros durante el trayecto. Sin embargo, esta opción tiene ciertas limitaciones, ya que se tendrá que levantar para subir escaleras, si es que la escuela es de dos o más pisos.