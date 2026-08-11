Este regreso a clases es una de las oportunidades para renovar los útiles escolares, entre ellos la mochila, uno de los accesorios más indispensables y que, debido a su material, puede durar varios ciclos escolares, en el que puedes aplicar estas 5 ideas de freebies de KPop Demon Hunters para regresar.

Estas opciones son ideales si no se tiene mucho presupuesto, pues no se requiere comprar una nueva. Se puede ver diferente con parches, stickers, dijes, listones o pequeños detalles hechos a mano. Antes de añadir cualquier elemento, se recomienda revisar el material de la mochila, sus costuras y la forma en que se puede limpiar, así como estas 4 ideas de floreros aesthetic con botellas y papel que ya no usas.

Las 5 ideas para decorar la mochila

1. Parches: Los parches son una de las alternativas más sencillas para transformar una mochila lisa. Puedes elegir figuras de flores, corazones, estrellas, cerezas, mariposas o letras. Para un resultado aesthetic, una opción es optar por tres tonos, por ejemplo rosa, blanco y rojo, o azul, lila y verde.

5 ideas para decorar tu mochila antes del regreso a clases: se verá aesthetic|IA

2. Stickers: Los stickers cambian la apariencia exterior sin modificar la mochila. Se puede optar por pequeñas ilustraciones, como iniciales, frases cortas o símbolos relacionados con los gustos de cada estudiante.

3. Dijes o llaveros: Los dijes o llaveros pequeños son buenas opciones, las cuales pueden ser figuras de acrílico, iniciales o personajes de su serie favorita.

4. Listones: Esta es una de las opciones más económicas, aunque de corto tiempo. Una de las ideas es atar la cinta alrededor del cierre y hacer el moño, sin la necesidad de perforar la mochila.

5. Pintura textil: Si el material lo permite, la pintura textil es una alternativa para crear pequeños dibujos, iniciales o formas geométricas. Para conseguir un acabado limpio, primero se puede realizar el diseño sobre papel, colocar una plantilla sobre la tela y aplicar pequeñas cantidades de pintura con una esponja o pincel.