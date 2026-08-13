¿Cómo usar el ácido glicólico en los pies para eliminar talones agrietados de forma segura?

Los talones agrietados y las durezas en los pies se producen por un proceso llamado hiperqueratosis, para el que el ácido glicólico resulta ser un ingrediente que ayuda a evitar el mal aspecto de los pies.

Para romper este ciclo sin dañar tus pies, el ácido glicólico se ha convertido en el secreto mejor guardado de la dermatología, ya que logra una exfoliación química profunda, homogénea y sumamente respetuosa.

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Así debes usar el ácido glicólico en los pies para eliminar los talones agrietados

Lavado y secado absoluto

Lava tus pies con un jabón neutro y asegúrate de secarlos perfectamente con una toalla, prestando especial atención a los talones y entre los dedos. El ácido glicólico nunca debe aplicarse sobre la piel húmeda.

Aplicación localizada

Utiliza un tónico o crema de este ingrediente. Humedece un disco de algodón con el producto y pásalo directamente en las zonas con durezas y grietas, evitando áreas de piel fina, como el empeine.

El secreto para eliminar las durezas de los talones de tus pies|MAZKO VADIM

Correcta absorción

Deja que el producto actúe y se absorba por completo al aire libre durante unos 3 a 5 minutos. No debes enjuagarlo.

Escudo de hidratación oclusiva

Una vez seco el ácido, aplica una capa generosa de una crema altamente hidratante que contenga urea o vaselina pura. Esto sellará la humedad y acelerará la reparación del tejido.

Calcetines de algodón

Ponte unos calcetines limpios de algodón y déjalos actuar durante toda la noche. Esto potencia el efecto oclusivo de la crema y evita que manches tus sábanas.

La forma correcta de mejorar el aspecto de tus pies, según dermatólogos|MAZKO VADIM

Enjuague matutino

Al despertar, lava muy bien tus pies en la ducha para eliminar cualquier residuo de ácido que haya quedado activo en la piel.

El ácido glicólico es sumamente efectivo, pero también es un exfoliante demasiado potente, por lo que necesitamos seguir algunas medidas de seguridad, como nunca aplicarlo encima de grietas sangrantes o de heridas abiertas.

Además de no exponerse al sol después de colocarlo y moderar la frecuencia con la que la usamos, limitándonos a dos o tres veces por semana en casos de pies con grietas o durezas muy severas.

