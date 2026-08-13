2 recetas de refrigerios sencillos ideales para que los niños aprendan a comer solos cuando tienen hambre

Enseñar a los niños a comer solos cuando tienen hambre es una forma de ayudar a desarrollar su autonomía . Algunas recetas de refrigerios sencillos permiten que aprendan a reconocer el hambre, elegir sus alimentos y alimentarse por sí mismos de una forma práctica y divertida.

¿Cuáles son los refrigerios sencillos para niños?

Estas dos recetas sencillas pueden ayudarte a ayudarlos a que elijan cómo alimentarse para que poco a poco sean más independientes .

1. Brochetas de fruta: corta plátano, fresa y manzana en trozos pequeños y colócalos en un palito sin punta o, para los más pequeños, en un recipiente para que puedan tomarlos con las manos.

Ideas de recetas para niños.|(CANVA)

2. Mini sándwiches: prepara pequeños sándwiches con pan suave, queso y aguacate. Córtalos en porciones fáciles de sujetar y déjalos al alcance del niño cuando tenga hambre.

Ideas de recetas de sandwiches para niños.|(CANVA)

Con estas dos recetas fáciles de hacer en casa, los niños pueden aprender a reconocer cuándo tienen hambre, elegir entre varias opciones y comer por sí mismos. Además, practicarán para servirse un refrigerio, controlar sus porciones y desarrollar autonomía al comer.

¿A qué edad es recomendable que los niños coman solos?

Los niños suelen aprender a comer solos entre los 15 y 24 meses, pero en esa edad sigue siendo un proceso desordenado. Por lo tanto, si quieres que tu hijo aprneda a conocer cuándo tiene hambre y tomar los alimentos por sí solo, Little Lunches, recomienda hacerlo a partir de los 3 años, y así poco a poco ovbservarlo para ver su desarrollo con los alimentos pero sobre todo con su autonomía.

Otros consejos para conseguir que tu hijo(a) coma solo, según el Colegio Internacional San Cristóbal, son: