Consigue unos labios con volumen con la técnica del corrector

En el mundo del maquillaje nos podemos encontrar con una gran variedad de trucos que son increíbles para lograr los objetivos que buscamos. En esta ocasión nos vamos a centrar en una técnica que te ayudará a conseguir unos labios con volumen.

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Para lograr este objetivo deberás utilizar una herramienta que tenemos en cada neceser, estamos hablando del corrector. Si bien recurrentemente lo usamos para las ojeras pues ahora te van a dar volumen.

¿Cómo aplicar corrector para labios con volumen?

Esta técnica es muy sencilla que no requiere comprar grandes productos ni aplicar agujas. Lo que tienes que hacer es aplicar una pequeña cantidad de corrector alrededor del borde natural de los labios sobre todo en el arco de Cupido y la parte central del labio inferior. Difumina cuidadosamente para crear un ligero efecto de luz que hace que los labios parezcan más definidos y visualmente más grandes.

Cabe destacar que el funcionamiento radica en aclarar ligeramente la piel que rodea los labios entonces se destacan más. Se aplica el mismo principio que utilizamos al iluminar determinadas zonas del rostro: aquello que refleja la luz parece ganar protagonismo.

El procedimiento es el siguiente:

Elige el corrector adecuado: tienes que elegir un tono que sea similar al de tu piel y como mucho un tono más claro. Cuando eliges un color demasiado claro pues ya deja de ser natural y para nada beneficioso:

Menos cantidad, mejores resultados: coloca una pequeña cantidad para esparcir con una buena brocha o esponja. Lo importante es que nadie se dé cuenta de lo que has realizado, sino que tus labios se vean bonitos y naturales.

Combínalo con un buen perfilador: para potenciar el efecto recurre a un perfilador que sea un tono similar al de tus labios. Trabaja ligeramente por fuera de la línea natural, pero sin exagerar.

El gloss sigue siendo un clásico: por último, aplica un poco de brillo en el centro de los labios para aportar dimensión y potenciar el efecto de volumen.