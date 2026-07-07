3 ideas para decorar la cama de tus hijos con sus personajes favoritos de Paw Patrol

Si tu hijo es fan de Chase, Skye, Marshall o Rubble, lo más probable es que ame tener muchas cositas en su cuarto de estos personajes. Si tú quieres consentirlos y llevar a los personajes de Paw Patrol hasta su habitación para que disfruten aún más de su espacio, te dejamos aquí un par de ideas. Lo mejor de todo es que no necesitas mucho dinero, únicamente buscar ciertos materiales, un poco de creatividad y verás lo bien que puede lucir su recámara.

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Tres ideas espectaculares para decorar de Paw Patrol la habitación de tu hijo

Estas son 3 ideas que puedes hacer para redecorar la habitación de tu hijo:

1. Usa sábanas y cobijas inspiradas en Paw Patrol

Una de las partes más importantes es la cama, la cual se vuelve el centro de atención dentro de una habitación. Puedes comprar sábanas y edredones ya decorados con los personajes o combinar lo que ya tienes de tal forma que resalten los tonos azules, rojos y amarillos. Además, puedes comprar parches que se pongan con el calor, para colocarlos en una sábana lisa que ya tengas y así darle más vida.

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2. Crea un rincón con cojines de los cachorros.

Puedes tomar esos cojines viejos que tienes guardados en un rincón de tu casa y decorarlos. Forrarlos de color rojo, azul o amarillo; una vez los termines, puedes ponerles con fieltro y pegamento para telas huellitas, escudos de la Patrulla Canina, entre otras cosas.

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3. Coloca un dosel o luces para crear una "base de rescate"

A este punto tal vez sí tengas que invertir más. Instala un dosel ligero en colores azul o rojo y acompáñalo con una guirnalda de luces LED de tono cálido para crear un ambiente acogedor durante la noche. Este punto lo puedes sumar a cualquiera de los dos anteriores para resaltar aún más la decoración.