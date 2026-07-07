No tires los jerseys: recíclalos con esta increíble idea DIY

Al cambiar las temporadas la mayoría de las personas dejan de lado algunas prendas porque no serán utilizadas nuevamente. Sin embargo, ya no es necesario que termine en la basura porque aquellas prendas de lana o tejido pueden convertirse en otro elemento muy funcional que contribuyen al orden de la casa.

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Gracias a ideas DIY es que podemos tener opciones a mano para llevar a cabo proyectos de reciclaje de prendas para así también poder reducir el impacto ambiental de la industria textil. Con los jerseys puedes fabricar un cesto organizador que es ideal para guardar mantas, juguetes, accesorios o lo que tú más quieras.

¿Cómo reciclar los jerseys?

Cabe destacar que reciclar y darles a los objetos una nueva oportunidad, contribuye al cuidado del medio ambiente ya que los residuos textiles son los que más se generan cada año.

Por otro lado, si llevas a cabo proyectos DIY podrás ahorrar dinero en artículos de organización que si vas a comprar tienen un costo mucho más elevado. El resultado es un accesorio resistente, personalizado y completamente adaptable al estilo del hogar.

Los materiales que necesitas son:



Un jersey viejo

Una caja de cartón resistente

Tijeras

Pistola de silicón o pegamento para tela

Cuerda de yute (opcional)

Tela para el interior (opcional)

Tu cesto lucirá hermoso.|Pinterest

Paso a paso



Primero vas a elegir una caja del tamaño que deseas para el cesto.

Corta el jersey conservando la parte del cuerpo.

Luego tienes que introducir la caja dentro del jersey.

Ajusta bien la tela para eliminar arrugas.

Procura doblar el excedente hacia el interior y pégalo con silicón.

En el caso de que deseas un mejor acabado, coloca una tela en el interior.

Coloca dos asas con cuerda de yute o tiras del mismo jersey.

Verás como en pocos minutos tienes un increíble

organizador muy lindo para decorar tu casa y muy moderno. Combina perfectamente para cualquier habitación donde quieras colocarlo.