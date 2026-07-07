Finalistas de La Granja VIP: ¿qué ha sido de ellos después del reality y a qué se dedican?

No cabe duda que La Granja VIP fue un fenómeno total a nivel nacional ya que rompió récords como obtener 189 millones de votos en la gala final. Durante diez semanas 16 granjeros compitieron para ganarse el apoyo del público, obtener votos y así no ser eliminados, sin embargo, solo cinco celebridades pudieron llegar a la gran final, como fue el caso de Alfredo Adame, Eleazar Gómez, César "Teo" Doroteo, Kim Shantal y Tania González "La Bea". En esta ocasión te decimos qué ha sido de cada uno de ellos luego del fin del reality.

La Granja VIP: ¿Qué ha sido de los finalistas después del reality?

Luego de haberse enfrentado a retos, tener enfrentamientos, incluso peleas y desacuerdos dentro del reality los cinco finalistas lograron llegar a la recta final y obtener un gran reconocimiento por parte del público. Esta vez te decimos que ha sido de cada uno de ellos.

En el caso de Alfredo Adame, el ganador de La Granja VIP, luego de haber obtenido el primer lugar, ha dedicado su tiempo a retomar su pasión por la música y presentarse como DJ en eventos además de que no se ha alejado de los reflectores pues recientemente participó en Ring Royale; una pelea de box entre celebridades, misma que ganó.

Eleazar Gómez, luego de La Granja VIP expresó su deseo por continuar diversificando su carrera; especialmente en el área musical debido a que luego de su terminación del reality dijo que dentro de sus planes se encontraba abrir su propia casa productora.

Respecto a César "Teo" Doroteo, el destacado creador de contenido y comediante mexicano ha continuado su carrera como influencer en el mundo de redes sociales, obteniendo un gran alcance. Actualmente cuenta con más de 430 mil seguidores y asiste a diversos podcast como invitado. Por su parte Kim Shantal ha continuado con diversos proyectos; entre ellos destaca Supernova; pelea de box entre influencers en la que participó enfrentadose contra Milica y Karely Ruíz, a pesar de haber perdido ambos combates, recibió gran apoyo por parte del público y su carrera continúa en ascenso. Finalmente Tania González "La Bea" ha continuado con su carrera como comediante, misma en la que ha tenido un éxito enorme, hoy en día se encuentra de gira con su stand up “Aguantando Vara” además de que se unió al equipo de TV Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Granja VIP: ¿Cuál fue el premio del ganador?

El premio del gran ganador de La Granja VIP fue nada más y nada menos que dos millones de pesos mexicanos, los cuáles obtuvo Alfredo Adame “El Golden Boy”, quién luego de diez semanas de posicionó como el favorito del público. Respecto al primerio, Adame dijo que utilizaría esa cantidad de dinero para pagar los estudios universitarios de su nieto en la carrera de Derecho.