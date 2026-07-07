5 ideas para reciclar camisas viejas y convertirlas en tote bags, las bolsas en tendencia 2026

Las tote bags son uno de los accesorios de moda en la temporada, ya que son espaciosas y sirven para cualquier momento, puedes llevarlas al supermercado y por supuesto que también a la oficina. Este tipo de bolsas te hacen lucir en tendencia y pueden marcar tu propio estilo, ya que hay cientos de modelos que se pueden adaptar a tu personalidad. Si aún no tienes una, te decimos cómo puedes hacerlas reciclando camisas viejas que quizá ya no uses, así que no las tires y ponte creativa.

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Cómo convertir una camisa vieja en tote bag

Realmente es muy sencillo reciclar una camisa para hacerla en una fabulosa tote bag, ya que solo debes cortar el “dorso” de la prenda de vestir y coser a máquina o a mano la parte que une a los botones con los ojales y también la parte de abajo para hacer la base de la bolsa. Para las asas, puedes usar las partes sobrantes de la camisa como el cuello o bien, las mangas y coserlas a la bolsa que ya creaste.

Ideas de tote bags hechas con camisas viejas

Tote bag a rayas: Si tienes una camisa con esos patrones es perfecta para que la conviertas en una original bolsa estilo tote bag, te recomendamos agregarle una frase motivacional o tu nombre en la parte del bolsillo con pintura acrílica para que no se deslave.

Con asas de madera: Esta opción es perfecta para aquellas mujeres que son sumamente femeninas. Puedes hacer este diseño con cualquier camisa que desees reciclar, debes agregar un botón para decoración y unas asas de madera.

Con cuello: Si quieres que tu tote bag sea totalmente auténtica este diseño es para ti, solo debes dejar el cuello de la camisa para que se vea original.

Tote bag con encaje: Crea un tote bag con cualquier camisa vieja que ya no uses, y después ponle un poco de encaje como más te guste, este será el toque para ponerle tu propio estilo.

Tote bag con corbata: Si eres sumamente creativa y tu estilo es elegante, esta idea es 100% para ti. Se trata de una bolsa hecha con camisa reciclada y para hacer las asas debes de usar una corbata que combine con la tela de la tote bag.