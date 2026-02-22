3 ideas para dividir una habitación en 2 partes, pero sin construcción: te facilitarán la vida

Tener un cuarto multiusos, ya no significa tener que invertir grandes cantidades de dinero ni soportar el polvo y el ruido que conllevan las obras de remodelación del hogar, ahora existen opciones de divisiones de ambientes que pueden ser una opción para cualquier familia, según sus propios intereses y posibilidades.

Las ideas para dividir una habitación en dos partes, son una de las tendencias de interiorismo más populares. Tan solo en 2025, el concpeto de "room dividers" sumó casi 3.7 millones de búsquedas en Google, según un estudio citado por el portal especializado Interior Daily.

Pero no es un tema nuevo, el concepto de dividir sin construir lleva décadas ganando adeptos; incluso celebridades como Amanda Seyfried, han sido referencia entre los interioristas por su idea de un panel de madera para dividir su departamento de Nueva York que apareció en la revista Homes & Gardens.

Las nuevas generaciones de inquilinos, propietarios de departamentos pequeños y entusiastas del DIY han popularizado soluciones que combinan funcionalidad, estética y reversibilidad total. Lo mejor de estos proyectos, es que puedes adaptarlas a tu presupuesto, a tu estilo decorativo y, sobre todo, a la necesidad que tengas.

Las mejores ideas para dividir un cuarto en dos ambientes, sin poner un solo ladrillo, son estas:

1. Cortina desde el techo. La opción más fácil

Una cortina de techo a piso tiene la ventaja de que se puede abrir o cerrar según se necesite privacidad. Crédito: Pinterest

La solución más accesible, rápida y visualmente impactante que existe. Una cortina larga instalada desde el techo hasta el piso puede transformar por completo la percepción de un espacio. Se instala usando barras tensoras entre dos paredes opuestas —sin taladrar absolutamente nada— o con rieles de clip especiales que simplemente se presionan contra el techo interior.

Es una opción ideal para separar zona de cama y zona de trabajo en estudios tipo loft. Si lo que se busca es la privacidad total, lo ideal es optar por telas opacas en lino o terciopelo; pero si el objetivo es dividir visualmente sin perder luminosidad, las cortinas de gasa o tul semitransparente son la opción perfecta.

2. Librero de cubos. Nivel medio de dificultad

Con un librero de este tipo, se divide el espacio visualmente sin fijar nada a la pared de forma permanente. Crédito: Reddit @rescuelullaby

Un estante modular colocado en el centro del cuarto es, probablemente, la solución más funcional de toda esta lista: divide, decora y almacena al mismo tiempo. El modelo favorito de la comunidad en Pinterest y Reddit es el Ikea Kallax 4×4 que lo definen como un "game changer", aunque cualquier librería alta y de bajo perfundo cumple el mismo propósito.

El truco para que sea un mueble seguro y estable sin fijarla a la pared de manera permanente es utilizar un kit anti-volcadura que la sostiene desde el techo con una barra ajustable que hace presión con la parte superior del mueble, sin perforar ninguna superficie.

3. Panel de listones de madera. Nivel avanzado

Para quienes tienen algo más de experiencia con las labores del hogar y quieren un resultado que parezca salido de una revista de interiorismo, el panel de listones verticales de madera es la apuesta definitiva. Se construye con madera de pino de 2×2 cm dispuestos en vertical y fijados entre sí mediante travesaños horizontales; el conjunto se sostiene entre el piso y el techo usando un sistema de tensión por compresión.

Si necesitas inspiración, ve directamente al blog The Awesome Orange, que documenta paso a paso cómo construirlo con madera de ferretería y acabarlo con barniz o pintura al gusto. Los expertos destacan que los paneles de madera natural dan calidez al espacio y son la opción favorita de diseñadores de interiores para proyectos de alto impacto pero con presupuesto moderado.