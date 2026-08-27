6 ideas de fondos de pantalla para celular de los Saja Boys para un fan de KPop Demon Hunters
Una pantalla aburrida no combina con un fan de los Saja Boys, tu celular también puede presumir cuál es tu grupo favorito
Si los Saja Boys se convirtieron en tus favoritos después de ver KPop Demon Hunters, puedes llevarlos contigo cada vez que desbloquees tu celular. Desde diseños con luces neón hasta opciones tiernas, dinámicas y llenas de fotografías, hay muchas formas de personalizar la pantalla con el estilo del grupo.
6 fondos de pantalla de los Saja Boys para tener el mundo de KPop Demon Hunters contigo
No necesitas conformarte con una imagen cualquiera. Estas ideas de los Saja Boys pueden servirte como inspiración para elegir o crear un fondo que combine con tu personalidad y haga que tu celular tenga ese toque de KPop Demon Hunters.
- Estilo neón con el logo. Si buscas un fondo llamativo pero que no se vea saturado, apuesta por un diseño oscuro en negro o azul noche con el logo de los Saja Boys en el centro. Puedes añadir un efecto de luces neón en tonos morados, rosas o azules para conseguir una apariencia moderna. Además de hacer que el logo destaque, este tipo de composición deja suficiente espacio para que los íconos de las aplicaciones no se pierdan entre demasiados elementos.
- Pantalla compartida o matching lockscreen. ¿Quieres que la pantalla de bloqueo y la de inicio formen una sola imagen? Divide el diseño en dos partes para crear un fondo que continúe cuando desbloquees el teléfono. Una posibilidad es colocar a los Saja Boys posando juntos en una mitad y dejar en la otra un escenario vacío con micrófonos o elementos relacionados con sus presentaciones. El resultado será más especial cuando ambas pantallas se complementen.
- Versión chibi o kawaii. Los fans que prefieren una estética más tierna pueden elegir a los integrantes en versión miniatura. Un fondo estilo chibipuede incluir a los Saja Boys con expresiones divertidas y pequeños detalles inspirados en KPop Demon Hunters. Para completar la composición, agrega estrellas, notas musicales, corazones o referencias a "Soda Pop". Es una opción perfecta para darle un aspecto divertido y adorable a la pantalla de bloqueo.
- Concierto épico. Para quienes quieren sentir la energía de una presentación cada vez que miran el celular, un fondo inspirado en un concierto es una gran alternativa. Elige una composición donde los Saja Boys aparezcan sobre el escenario, rodeados de luces, humo y una multitud de fans. Los contrastes intensos y las luces del escenario pueden darle a tu pantalla un efecto espectacular, especialmente si utilizas una imagen vertical que aproveche todo el tamaño del teléfono.
- Estética Polaroid o collage. Convierte tu pantalla en una especie de diario de fan con un fondo que simule una colección de fotografías Polaroid. Puedes colocar una imagen diferente de cada integrante y acompañarla con pequeños stickers digitales, corazones, estrellas o anotaciones. Para conseguir una apariencia más aesthetic, utiliza un fondo que parezca una pared, un corcho o un escritorio donde las fotografías estén distribuidas de manera casual.
- Fondo dinámico con movimiento. Si una imagen estática no es suficiente para ti, puedes utilizar un video corto como fondo animado, siempre que tu celular y sistema operativo sean compatibles con esta función. Un fragmento de los Saja Boys cantando, bailando o apareciendo en escena puede hacer que el teléfono se sienta mucho más personalizado. Para que no resulte excesivo, elige un clip corto y con movimientos que no dificulten la lectura de la hora o las notificaciones.