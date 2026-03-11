3 ideas para reciclar tu paraguas roto y no tirarlo: te servirá más que antes

Tener un paraguas siempre a la mano es de muchísima utilidad, tanto para protegerse del sol en las tardes como para estar a salvo en los días de lluvia. Sin embargo, hay veces que por el uso constante se rompen antes de lo previsto y terminan en la basura, incluso a pesar de que las sombrillas forman parte de esos objetos que se pueden reparar o reciclar fácilmente.

Y es que aunque suene increíble, este tipo de artículos sirven para crear novedoas herramientas de hogar, ya sea completos o por partes. Todo gracias a que están hechos de materiales resistentes y transformarlos es más sencillo de lo que podría pensarse.

¿Qué hacer con un paraguas roto? 3 opciones para reciclar y que sea útil otra vez

Perchero para la entrada de la casa . Cuando se trata de sombrillas grandes, usualmente el gancho para sostenerlo es grande y aguanta bien el peso. Así que una excelente idea para reutilizar este accesorio, es quitando toda la parte superior y usar la manija como un perchero donde poner chamarras y abrigos; mucho mejor si tienes varias piezas para poner más cosas.

Tendedero para ropa pequeña con sombrillas para reciclar . Justamente en la época de lluvias, lavar se vuelve una misión imposible porque no se puede tender la ropa afuera y en casa faltan espacios para ponerla. En estos casos, una solución inmediata es armando un tendedero usando la estructura de algún paraguas que tengas para reciclar y así colgar varias prendas.

Bolsa impermeable para ir al supermercado. Seguro te ha pasado que se te olvidan las bolsas reutilizables para guardar tus compras y ya no quieres comprar nuevas para no gastar de más. Para que esto ya no sea un problema, confecciona un par de "tote bag" con las sombrillas rotas que quieras reciclar y llévalas siempre contigo para cuando la necesites. Una ventaja es que al ser impermeable es a prueba de todo.

Con estas sencillas ideas para reciclar paraguas, podrás darle una segunda vida a estos artículos que aunque parecen estar diseñados para un solo propósito, en realidad tienen gran potencial. Lo mejor es que no tendrás que invertir dinero y contaminarás menos.