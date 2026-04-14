El lavabo es quizá el elemento que más destaca en el baño, por lo que hay diferentes tipos que se adecuan a cada estilo. Pero en esta ocasión hay opciones para reemplazar el tradicional con cajones espaciosos, que te serán de gran ayuda para almacenar toallas o papel higiénico. Esta es la nueva tendencia de ducha que triunfa en Europa y deja en el olvido a las tradicionales mamparas.

El lavabo de pedestal cada vez va perdiendo terreno en el mercado, ya que ocupa mucho espacio, por lo que en los baños modernos se opta por diseños empotrados o colgantes. Una buena opción son las que tienen cajones integrados para los baños pequeños, ya que no será necesario integrar muebles y ahorrarás mucho espacio. Este es el reemplazo de las islas de cocina en este 2026: es más funcional y cómoda, según expertos.

Estas son las ideas de lavabos con cajones espaciosos

1. Lavabo flotante: Una opción es un lavabo con cajones flotantes. Puede ser en 2 piezas; es decir, la parte de arriba puede ser de mármol y la parte de debajo de madera. El espacio que queda del mueble puede ser utilizado para poner otros cajones y así tener un espacio más grande.

3 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones con cajones espaciosos|Pinterest

2. Con repisas: Si no tienes mucho presupuesto para comprar un lavabo con cajones integrados, tú mismo puedes hacer un diseño diferente con la colocación de repisas, solo para separar un espacio donde podrás colocar canastas de fibras naturales que fungirán como tus cajones.

3 ideas para reemplazar el lavabo de tu baño por opciones con cajones espaciosos|Pinterest

3. Lavabo de pedestal: Si en tu baño tienes el clásico lavabo de pedestal y no tienes dinero para comprar uno nuevo, puedes optar por mandar a hacer un mueble con cajones con tu carpintero de confianza, para así integrarlo y hacer que se vea de una pieza completa, pero sobre todo un espacio donde guardar las toallas, artículos de aseo personal y papel higiénico.